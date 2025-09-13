Εντυπωσίασε η τρίτη εμφάνιση της Γιουβέντους για τη σεζόν 2025-26

Onsports Team

Τη σύνδεση της «γηραιάς κυρίας» με την περιοχή του Πιεμόντε, εκφράζει η νέα φανέλα που παρουσίασαν οι «μπιανκονέρι».

Ξεχωριστή και εντυπωσιακή η τρίτη εμφάνιση που παρουσίασε η Γιουβέντους. Μια φανέλα με ρετρό χαρακτήρα, που συγχρόνως αποτελεί σύνδεση της «γηραιάς κυρίας» με την περιοχή του Πιεμόντε.

Το χρώμα της είναι μαύρο, με το ρετρό έμβλημα και λεπτομέρειες που παραπέμπουν στους αμπελώνες της περιοχής στην Ιταλία που θεωρείται η «ρίζα» της Γιουβέντους.

Η παρουσίαση έγινε μέσω εντυπωσιακού video στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν και είναι γυρισμένη στην επαρχία του Πιεμόντε.

Δείτε το video: