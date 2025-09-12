Άγγλος διαιτητής κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με ανήλικο

Onsports Team

Σάλος έχει ξεσπάσει με κεντρικό πρόσωπο και πάλι τον Ντέιβιντ Κουτ, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν σε υποθέσεις χρήσης ναρκωτικών, όμως τώρα οι κατηγορίες είναι σοβαρότερες για τον 43χρονο διαιτητή.

Ο Ντέιβιντ Κουτ ήταν διαιτητής επιπέδου Premier League στην Αγγλία. Στα 43 του χρόνια έχει δει την καριέρα του να καταστρέφεται, λόγω των λαθών του και του χαρακτήρα του. Αυτά όμως δεν ήταν τίποτα μπροστά στις νέες κατηγορίες που προκύπτουν εναντίον του.

Ο Κουτ που εμφανιζόταν παλιότερα σε βίντεο να κάνει χρήση κοκαΐνης, ενώ σε ένα άλλο έβριζε χυδαία τον Γιούργκεν Κλοπ, δυστυχώς κατηγορείται για κάτι πολύ σοβαρότερο. Όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε στην κατοχή του βίντεο που δημιούργησε ο ίδιος με ανήλικο και άσεμνο περιεχόμενο.

Στην Αγγλία έχει προκληθεί σάλος, ειδικά από το γεγονός πως ανακοινώθηκε κατηγορία επιπέδου Α. Κάτι που σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας, σημαίνει πως πρόκειται για κατηγορία που αφορά σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Στην ακρόαση που έγινε για την υπόθεση, ο πρώην ρέφερι της Premier League δήλωσε αθώος.