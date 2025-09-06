Ομάδες

Onsports Team 06 Σεπτεμβρίου 2025, 12:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Πάει για sold out το ματς με τη Δανία

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ενθουσίασε τον κόσμο και το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι γεμάτο στο σπουδαίο ματς με τους Σκανδιναβούς την Δευτέρα (8/9).

Κόντρα στη Λευκορωσία, η Εθνική Ελλάδας ενθουσίασε. Πέντε γκολ, ωραίο ποδόσφαιρο, χαρά από τους ποδοσφαιριστές στο χορτάρι. Οι φίλαθλοι χάρηκαν αυτή την εικόνα της γαλανόλευκης και είναι σαφές πως έχουν συσπειρωθεί γύρω από την προσπάθεια της ομάδας προκειμένου να βρεθεί στην τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης μετά από πολλά χρόνια.

Το εντός έδρας ματς με τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης», είναι η επόμενη υποχρέωση της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Με τον κόσμο δεδομένα να στέκεται στο πλευρό των διεθνών δυναμικά.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (8/9) και η ζήτηση είναι τεράστια για εισιτήρια. Ήδη τα περισσότερα έχουν… κάνει φτερά και το πρώτο sold out μοιάζει να είναι πολύ κοντά.

 



