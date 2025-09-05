Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!
Δανία και Σκωτία έμειναν στο 0-0 στο «Πάρκεν», αποτέλεσμα που στέλνει την Εθνική Ελλάδας στην κορυφή του ομίλου της από την 1η αγωνιστική.
Για το Group C των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ζώνη της UEFA, η Εθνική Ελλάδας έκανε... περίπατο με τη Λευκορωσία επικρατώντας 5-1. Η γαλανόλευκη πήρε τους πρώτους 3 βαθμούς, αποτέλεσμα που τη στέλνει με το «καλησπέρα» στην κορυφή.
Κι αυτό επειδή το άλλο ματς του ομίλου, δεν είχε νικητή. Στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, η Σκωτία κατάφερε να φύγει με βαθμό από την έδρα της Δανίας που έμοιαζε το φαβορί της αναμέτρησης. Το τελικό 0-0 αφήνει τους Σκανδιναβούς δυσαρεστημένους.
Έτσι οι αντίπαλοί μας έχουν από 1 βαθμό και πλέον η Ελλάδα περιμένει τη Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Δευτέρα (8/9). Ματς που αν νικήσει θα βρεθεί στο +4 από τη βασική αντίπαλο για την πρώτη θέση, μόλις μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
Group C – 1η αγωνιστική
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
Δανία – Σκωτία 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ελλάδα 3
Δανία 1
Σκωτία 1
Λευκορωσία 0
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
GROUP A
Λουξεμβούργο - Β. Ιρλανδία 1-3
Σλοβακία - Γερμανία 2-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βόρεια Ιρλανδία 3
Σλοβακία 3
Γερμανία 0
Λουξεμβούργο 0
GROUP B
Σλοβενία - Σουηδία 2-2
Ελβετία - Κόσοβο 4-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ελβετία 3
Σλοβενία 1
Σουηδία 1
Κόσοβο 0
GROUP D
Ισλανδία - Αζερμπαϊτζάν 5-0
Ουκρανία - Γαλλία 0-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ισλανδία 3
Γαλλία 3
Ουκρανία 0
Αζερμπαϊτζάν 0
GROUP E
Γεωργία - Τουρκία 2-3
Βουλγαρία - Ισπανία 0-3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ισπανία 3
Τουρκία 3
Βουλγαρία 0
Γεωργία 0
GROUP G
Λιθουανία - Μάλτα 1-1
Ολλανδία - Πολωνία 1-1
Ρεπό: Φινλανδία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φινλανδία 7
Ολλανδία 7 -3αγ.
Πολωνία 7 -3αγ.
Λιθουανία 3
Μάλτα 2 -5αγ.
GROUP I
Μολδαβία - Ισραήλ 0-4
Ιταλία - Εσθονία 5-0
Ρεπό: Νορβηγία
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Νορβηγία 12
Ισραήλ 9
Ιταλία 6 -3αγ.
Εσθονία 3 -4αγ.
Μολδαβία 0
GROUP J
Καζακστάν - Ουαλία 0-1
Λιχτενστάιν - Βέλγιο 0-6
Ρεπό: Σκόπια
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ουαλία 10 -5αγ.
Σκόπια 8
Βέλγιο 7 -3αγ.
Καζακστάν 3
Λιχτενστάιν 0
GROUP L
Νησιά Φαρόε - Κροατία 0-1
Μαυροβούνιο - Τσεχία 0-2
Ρεπό: Γιβραλτάρ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Τσεχία 12 -5αγ.
Κροατία 9 -3αγ.
Μαυροβούνιο 6
Νησιά Φαρόε 3
Γιβραλτάρ 0