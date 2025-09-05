Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου
Onsports Team 05 Σεπτεμβρίου 2025, 23:53
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου

Τα 18 γκολ με το εθνόσημο έφτασε ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ανεβαίνοντας στην 5η θέση των σκόρερ.

Ο Τάσος Μπακασέτας με εκπληκτικό σουτ έκανε το 3-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας με το τέρμα αυτό, έφτασε τα 18 με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Φτάνοντας την 5η θέση των σκόρερ όλων των εποχών.

Στον ίδιο αριθμό τερμάτων είναι ο Νίκος Μαχλάς και ο Μίμης Παπαϊωάννου, οι οποίοι έγραψαν τη δική τους ιστορία στην Εθνική ομάδα.

Ο Δημήτρης Σαραβάκος έχει 22 γκολ και είναι πάνω από τον αρχηγό της Εθνικής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Νίκος Αναστόπουλος με 29 γκολ.

 



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία
51 λεπτά πριν Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου
1 ώρα πριν Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!
1 ώρα πριν Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Πότε είναι ο κρίσιμος αγώνας με τη Δανία
1 ώρα πριν Εθνική Ελλάδας: Πότε είναι ο κρίσιμος αγώνας με τη Δανία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved