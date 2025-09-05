Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου

Onsports Team

Τα 18 γκολ με το εθνόσημο έφτασε ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ανεβαίνοντας στην 5η θέση των σκόρερ.

Ο Τάσος Μπακασέτας με εκπληκτικό σουτ έκανε το 3-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Λευκορωσία. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας με το τέρμα αυτό, έφτασε τα 18 με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Φτάνοντας την 5η θέση των σκόρερ όλων των εποχών.

Στον ίδιο αριθμό τερμάτων είναι ο Νίκος Μαχλάς και ο Μίμης Παπαϊωάννου, οι οποίοι έγραψαν τη δική τους ιστορία στην Εθνική ομάδα.

Ο Δημήτρης Σαραβάκος έχει 22 γκολ και είναι πάνω από τον αρχηγό της Εθνικής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Νίκος Αναστόπουλος με 29 γκολ.