Ποδόσφαιρο Γυναικών: Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Women’s Football League
INTIME SPORTS
Οnsports team 08 Σεπτεμβρίου 2025, 07:44
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Η ΕΡΤ εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Women’s Football League

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Women’s Football League για τα επόμενα τρία χρόνια.

Νέα τηλεοπτική στέγη βρήκε η «μεγάλη» κατηγορία στο ποδόσφαιρων γυναικών.

Τα παιχνίδια της Women’s Football League θα μεταδίδονται για τις επόμενες τρεις σεζόν από τα κανάλια της ΕΡΤ. Το νέο πρωτάθλημα αρχίζει το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου και θα διεξαχθεί σε 26 αγωνιστικές χωρίς playoffs ή playouts.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ:

«Μετά τη μεγάλη επιτυχία του EURO 2025 Γυναικών, που μεταδόθηκε ζωντανά το καλοκαίρι από τα γήπεδα της Ελβετίας μέσω της ΕΡΤ, η δημόσια τηλεόραση εξασφάλισε για την επόμενη τριετία τα αποκλειστικά τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος Γυναικών Α’ Εθνικής, από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) και την Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Το νέο πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2025 και θα μεταδίδεται ζωντανά από τις συχνότητες της δημόσιας τηλεόρασης.

Να σημειωθεί ότι η ΕΡΤ θα είναι στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών και στις διεθνείς διοργανώσεις, το Nations League και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου».



