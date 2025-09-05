Λιονέλ Μέσι: Πέτυχε 2 γκολ, αποθεώθηκε και συγκινήθηκε στο εντός έδρας «αντίο» του με την Αργεντινή

Οnsports Τeam

Συγκινημένος αποχώρησε ο Λιονέλ Μέσι μετά το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι με την Εθνική Αργεντινή, γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο και τους συμπαίκτες του.

Ο σούπερ σταρ των Παγκόσμιών Πρωταθλητών αποχαιρέτησε τα γήπεδα της πατρίδας του με δύο τέρματα στη νίκη 3-0 επί της Βενεζουέλας, με την οποία η «αλμπισελέστε» εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, ο 38χρονος άσος αποκάλυψε πως δεν είναι σίγουρο πως θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ που έρχεται.

«Όπως είχα πει και πριν για το Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι θα παίξω ξανά… Με την ηλικία στην οποία βρίσκομαι, λογικά δύσκολα θα τα καταφέρω. Παρ’ όλα αυτά, πλησιάζουμε στο Μουντιάλ και είμαι ενθουσιασμένος και έχω κίνητρο να το ζήσω. Όπως λέω πάντα, το πάω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Έτσι είναι, ανάλογα με το πώς αισθάνομαι», ανέφερε αρχικά.

??️ Leo Messi: "I haven't made a decision about the next World Cup."



"Given my age, it's logical that I won't make it to the next World Cup. But we'll take it day by day, match by match." pic.twitter.com/HcurlaKLCG — The Touchline | ? (@TouchlineX) September 5, 2025

Και συνέχισε: «Προσπαθώ κάθε μέρα να νιώθω καλά και πάνω απ’ όλα να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Όταν είμαι καλά, το απολαμβάνω, αλλά όταν δεν είμαι, ειλικρινά, δεν περνάω ωραία. Γι’ αυτό προτιμώ να μην είμαι εκεί αν δεν αισθάνομαι καλά. Οπότε θα δούμε. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα για το Μουντιάλ».

I don’t want to know how I will handle in his very last game because I am in tears now for his last Argentina home game. I keep having flashbacks to 2006 when I first saw his Argentina debut at the World Cup…?

pic.twitter.com/u8ccVJmc6S — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) September 4, 2025

Τέλος, ο Λιονέλ Μέσι σχολίασε: «Θα τελειώσω πρώτα τη σεζόν, μετά θα κάνω προετοιμασία και θα μου απομένουν έξι μήνες. Θα δούμε τότε πώς θα νιώθω. Ελπίζω το 2026 να κάνω μια καλή προετοιμασία, να κλείσω καλά τη σεζόν στο MLS και μετά θα πάρω την απόφασή μου για το Παγκόσμιο Κύπελλο».