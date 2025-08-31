Ομάδες

Η Μίλαν ανακοίνωσε τον ΕνΚουνκου
Onsports Team 31 Αυγούστου 2025, 09:21
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μίλαν ανακοίνωσε τον ΕνΚουνκου

Η διοίκηση της Μίλαν ολοκλήρωσε τις σχετικές διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι και ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρίστοφερ ΕνΚούνκου.

Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, το κόστος της μεταγραφής θα φθάσει στα 40-45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι τον 27χρονο Γάλλο άσο διεκδικούσε και η Μπάγερν Μονάχου, με την διαφορά ότι τον ήθελε ως δανεικό.

«Η Μίλαν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μόνιμη μεταγραφή του Κρίστοφερ Νκούνκου από την Τσέλσι. Ο Γάλλος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2030», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.



