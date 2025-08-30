Ο Τσάβι Σίμονς υπέγραψε στην Τότεναμ

Onsports team

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολλανδού διεθνούς επιθετικού Τσάβι Σίμονς, γνωστού στο γαλλικό κοινό από τη θητεία του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 22χρονος υπέγραψε «μακροχρόνιο συμβόλαιο» με τους Λονδρέζους, λίγες μόλις ημέρες πριν τη λήξη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η μεταγραφή κόστισε περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ και αφορά πενταετές συμβόλαιο, με οψιόν για δύο επιπλέον χρόνια.

«Είναι ακόμη νέος, αλλά έχει ήδη σημαντική εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο», δήλωσε ο προπονητής της ομάδας, Τόμας Φρανκ. Ο Δανός τεχνικός εξήρε επίσης την ικανότητα του παίκτη τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία, είτε παίζοντας ως «δεκάρι» είτε ως αριστερός εξτρέμ.

Ο Σίμονς πέρασε από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα (2010-2019) και της Παρί Σεν Ζερμέν (2019-2021), ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μία σεζόν στην Αϊντχόφεν, όπου και αναδείχθηκε. Η Παρί ενεργοποίησε τη ρήτρα επαναγοράς του το καλοκαίρι του 2023 και τον παραχώρησε δανεικό στη Λειψία. Τον Ιανουάριο του 2025, η μεταγραφή του στους Γερμανούς έγινε οριστική έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Στη Λειψία, ο Σίμονς σημείωσε 22 γκολ και μοίρασε 24 ασίστ σε δύο σεζόν, παίζοντας κυρίως αριστερά, πίσω από τους Οπέντα και Σέσκο.

Στην Τότεναμ αναμένεται να καλύψει το κενό του τραυματία Τζέιμς Μάντισον στη θέση του επιτελικού μέσου ή να αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της επίθεσης, θέση την οποία κάλυπτε τα προηγούμενα χρόνια ο Σον Χιουνγκ-Μιν, πριν την αποχώρησή του για τη Λος Άντζελες FC.

Το φετινό καλοκαίρι, η Τότεναμ αντιμετώπισε δυσκολίες στις μεταγραφές για τη θέση του δημιουργικού μέσου, με αποτυχημένες προσπάθειες για τους Μόργκαν Γκιμπς-Ουάιτ (Νότιγχαμ Φόρεστ) και Εμπερετσί Έζε, ο οποίος τελικά επέλεξε την Άρσεναλ.

Ωστόσο, η μεταγραφή του Σίμονς θεωρείται μεγάλη επιτυχία, με τον ποδοσφαιριστή να είναι βασικό στέλεχος της εθνικής Ολλανδίας από τον Μάρτιο του 2023 και να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον και της Τσέλσι.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός θα φορέσει το Νο7, αριθμός που άνηκε στον Σον, και θα έχει την ευκαιρία για σημαντικά ευρωπαϊκά ραντεβού στο φετινό Champions League, απέναντι στην πρώην ομάδα του Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και τις Ντόρτμουντ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης.