«Σέντρα» στη Σλοβενία για την ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Onsports Team 30 Αυγούστου 2025, 21:44
CONFERENCE LEAGUE

«Σέντρα» στη Σλοβενία για την ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ ξεκινάει την πορεία της στη League Phase του Conference League, αγωνιζόμενη στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε στις 2 Οκτωβρίου.

Η «Ένωση» έμαθε το αναλυτικό πρόγραμμα της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους από τη Σλοβενία, καθώς θα παίξουν με την Τσέλιε στις 2 Οκτωβρίου, ενώ θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase στην «OPAP Arena» κόντρα στην Κραϊόβα στις 18 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

  • 2 Οκτωβρίου Τσέλιε - ΑΕΚ (22:00)
  • 23 Οκτωβρίου ΑΕΚ - Αμπερντίν (19:45)
  • 6 Νοεμβρίου ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς (19:45)
  • 27 Νοεμβρίου Φιορεντίνα - ΑΕΚ (22:00)
  • 11 Δεκμβρίου Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ (19:45)
  • 18 Δεκεμβρίου ΑΕΚ - Κραϊόβα (22:00)
