«Σέντρα» στη Σλοβενία για την ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ ξεκινάει την πορεία της στη League Phase του Conference League, αγωνιζόμενη στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε στις 2 Οκτωβρίου.
Η «Ένωση» έμαθε το αναλυτικό πρόγραμμα της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.
Οι «κιτρινόμαυροι» θα ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους από τη Σλοβενία, καθώς θα παίξουν με την Τσέλιε στις 2 Οκτωβρίου, ενώ θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase στην «OPAP Arena» κόντρα στην Κραϊόβα στις 18 Δεκεμβρίου.
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- 2 Οκτωβρίου Τσέλιε - ΑΕΚ (22:00)
- 23 Οκτωβρίου ΑΕΚ - Αμπερντίν (19:45)
- 6 Νοεμβρίου ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς (19:45)
- 27 Νοεμβρίου Φιορεντίνα - ΑΕΚ (22:00)
- 11 Δεκμβρίου Σαμσουνσπόρ - ΑΕΚ (19:45)
- 18 Δεκεμβρίου ΑΕΚ - Κραϊόβα (22:00)