«Σέντρα» στη Σλοβενία για την ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της «Ένωσης» στη League Phase του Conference League

ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Onsports Team

Η ΑΕΚ ξεκινάει την πορεία της στη League Phase του Conference League, αγωνιζόμενη στη Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε στις 2 Οκτωβρίου.

Η «Ένωση» έμαθε το αναλυτικό πρόγραμμα της στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα ξεκινήσουν το «ταξίδι» τους από τη Σλοβενία, καθώς θα παίξουν με την Τσέλιε στις 2 Οκτωβρίου, ενώ θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase στην «OPAP Arena» κόντρα στην Κραϊόβα στις 18 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League