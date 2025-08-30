Europa League: Πρεμιέρα εκτός ο Παναθηναϊκός, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ - Το αναλυτικό πρόγραμμα

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το ταξίδι του από την Ελβετία κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League – Το αναλυτικό πρόγραμμα των δύο ομάδων.

Οι «πράσινοι» κι ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμαθαν το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αγώνων που θα δώσουν στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις στις 25 Σεπτεμβρίου κι ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τη Ρόμα στις 29 Ιανουαρίου.

Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, ξεκινάει με την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 24 Σεπτεμβρίου κι ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη League Phase στις 29 Ιανουαρίου, με τον εκτός έδρας αγώνα με τη Λιόν.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

25 Σεπτεμβρίου 2025: Γιούνγκς Μπόις – Παναθηναϊκός (22:00)

2 Οκτωβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45)

23 Οκτωβρίου 2025: Φέγενορντ – Παναθηναϊκος (19:45)

6 Νοεμβρίου 2025: Μάλμε – Παναθηναϊκός (19:45)

27 Νοεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (22:00)

11 Δεκεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22:00)

22 Ιανουαρίου 2026: Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)

29 Ιανουαρίου 2026: Παναθηναϊκός – Ρόμα (22:00)

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ