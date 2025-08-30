Eurobasket 2025, Λετονία – Σερβία 80-84: Το «3 στα 3» ήρθε με ρεκόρ καριέρας του Γιόκιτς!

EPA/TOMS KALNINS

Ο Νίκολα Γιόκιτς πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση, σημείωσε career high με την φανέλα της Σερβίας, η οποία νίκησε 84-80 τη Λετονία κι έκανε το «3 στα 3», εξασφαλίζοντας μαθηματικά την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025.

Την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς πανηγύρισαν οι Σέρβοι, οι οποίοι πέρασαν στα νοκ άουτ ματς, στοχεύοντας φυσικά την κορυφή.

Ο Νίκολα Γιόκιτς κι η παρέα του ζορίστηκαν κόντρα στη διοργανώτρια Λετονία, αλλά στο τέλος διατήρησε το αήττητο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν φυσικά ο «σταρ» των Νάγκετς, ο οποίος μέτρησε 39 πόντους (14/22 δίποντα). σημειώνοντας νεό ρεκόρ πόντων με τη φανέλα της εθνικής Σερβίας. Επίσης, είχε 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Οι Λετονοί το πάλεψαν, πλησίασαν στο καλάθι (80-82), ένα λεπτό πριν το φινάλε, αλλά δεν μπόρεσαν να σοκάρουν το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

? 39 PTS 10 REB 4 AST



?? The Joker was unstoppable once again, as Serbia punched their ticket to the #EuroBasket Round of 16! pic.twitter.com/ynF30B0bx2 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-22, 38-42, 56-67, 80-84

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγερις 3 (1), Πορζίνγκις 14 (6ριμπ.), Ντέιβις Μπέρτανς 16 (4τρ., 10ριμπ.), Νταϊρίς Μπέρτανς, Σμιτς 10 (2), Κάβαρς, Λόμαζ 13, Γκραζούλις, Κούρουτς 10 (2), Ζάγκαρς 9 (2τρ,, 6ας.), Ζόρικς 5 (1).

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεφ 12, Γιόβιτς 1, Μαρίνκοβιτς, Βούκτσεβιτς 5 (1), Ντόμπριτς 6 (2), Γιόκιτς (1τρ., 10ριμπ.), Μίτσιτς, Γκούντουριτς 11 (2τρ., 5ριμπ., 5ασ.), Στέφαν Γιόβιτς 2 (7ασ.), Αβράμοβιτς 8 (2), Μιλουτίνοφ.

Έκανε… σεφτέ η Σουηδία

Η Σουηδία πήρε την πρώτη νίκη της στο Eurobasket 2025, καθώς επικράτησε 78-59 της Μεγάλης Βρετανίας, έχοντας πρωταγωνιστή τον Πέλε Λάρσον. Ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ μέτρησε 23 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-19, 30-35, 47-61, 59-78

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χίμπερτ 2, Ανταμού 2, Νέλσον 9 (3), Γκάτσον-Γκέιλ 2 (1) Φίλιπ 1, Μπέλο 14 (2), Γέμποα 2 (6ριμπ.), Χέσον 17 (2), Ουίτλ 5 (13ριμπ.), Άκιν 2, Ουίλαν 2.

ΣΟΥΗΔΙΑ (Ρίπινεν): Άντερσον 3 (1τρ., 5ριμπ.), Ράμστεντ 1, Φολκ, Λάρσον 23 (2τρ., 5λ.) Μποργκ 3, Χάκανσον 9, Μάρκουσον, Σπάιρς 2, Γκάντεφορς 8 (5ριμπ.), Πάντζαρ 12 (3τρ., 8ριμπ.), Εντζιέ 9 (1).