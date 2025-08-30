Eurobasket 2025, Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85: Ο εκπληκτικός Μάρκανεν έδωσε την πρόκριση!

EPA/KIMMO BRANDT

Onsports Team

Ο Λάουρι Μάρκανεν πραγματοποίησε άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση, οδήγησε τη Φινλανδία στη νίκη (85-65) επί του Μαυροβουνίου και στην πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025.

Την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχαν οι Φινλανδοί, οι οποίοι «κλείδωσαν» την παρουσία τους στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Μάρκανεν ήταν και πάλι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του, καθώς μέτρησε 26 πόντους και 13 ριμπάουντ. Παράλληλα, εκείνος κι οι συμπαίκτες του έκαναν πολύ καλή δουλειά στην άμυνα κι ανάγκασαν τον Νίκολα Βούτσεβιτς (7π. με 2/10 σουτ) στο χειρότερο του ματς στον όμιλο του Τάμπερε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-23, 37-47, 52-67, 65-85

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 5 (1τρ., 5ριμπ., 5ασ.), Μιχαΐλοβιτς 9 (1), Βούτσεβιτς 7 (1τρ., 12ριμπ., 5λ.), Σλάβκοβιτς 15 (1), Χαντζιμπέγκοβιτς 5 (1τρ., 5ριμπ.), Σιμόνοβιτς 7 (6ριμπ., 5ασ.), Γιοβάνοβιτς 3 (1), Ντρόμπνιακ 14 (2).

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 5 (1τρ., 5ασ.), Σάλιν 10 (1), ΕνΚαμούα 10 (2), Γιάντουνεν 11 (1τρ,, 6ριμπ.), Βάλτονεν 5 (6ριμπ.), Μάντσεν, Μάχουνι 10 (2τρ., 6ριμπ.), Μάρκανεν 26 (1τρ. 13ριμπ.), Μουούρινεν 3, Γκούσταβσον 2, Γκράντισον 3 (1), Σέπαλα.