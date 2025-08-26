Premier League: Ο 17χρονος Ενγκουμόα έσωσε τη Λίβερπουλ κόντρα στην ηρωική Νιούκαστλ

Onsports Team

Η Νιούκαστλ γύρισε με παίκτη λιγότερο από το 0-2, αλλά ο 17χρονος Ενγκουμόα έδωσε στη Λίβερπουλ τη νίκη (3-2) με γκολ στο 100ό λεπτό!

Απίθανο ματς στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» όπου η Λίβερπουλ νίκησε 3-2 τη Νιούκαστλ με τον 17χρονο Ρίο Ενγκουμόα να σκοράρει στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων και να γίνεται ο ήρωας της αναμέτρησης,, έχοντας μπει λίγο νωρίτερα (90+6') στη θέση του Χάκπο.

Η αποβολή του Άντονι Γκόρντον με απευθείας κόκκινη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, φάνηκε να «καθαρίζει» την υπόθεση για τους πρωταθλητές που είχαν ήδη πάρει το προβάδισμα από το 35' με τον Γκράβενμπερχ.

Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου ο Εκιτικέ έγραψε το 0-2 με το τρίτο του γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τους «Reds», οι οποίοι δαπανησαν 95εκ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Άινχτραχτ.

Η νίκη έμοιαζε δεδομένη, όμως οι γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν ποτε. Μείωσαν στο 57΄ με τον Μπρούνο Γκιμαράες και έφτασαν στην ισοφάριση στο 88΄ με τον Δανό Γουϊλιαμ Οσούλα.

Όμως το θρίλερ δεν είχε τελειώσει ακόμα, αφού τον τελευταίο λόγο είχε ένα παιδί του 2008, ο Ενγκουμόα που έγινε ο τρίτος νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ.

Τα αποτελέσματα της Premier League:

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5 (6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2 (35' Τζόνσον, 45'+2 Ραλφίνια)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0 (47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0 (12΄ Ουατάρα)

Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0 (4΄ Τάβερνιρ)

Άρσεναλ-Λιντς 5-0 (34΄,56΄ Τίμπερ, 45+1΄ Σάκα, 48΄, 90+5΄πεν. Γκιοκέρες)

Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 1-1 (37' Σαρ - 57' Χάντσον-Οντόι)

Έβερτον-Μπράιτον 2-0 (23' Εντιαγέ, 52' Γκάρνερ)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (73΄ Σμιθ Ρόου - 58΄ Μουνίς)

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 2-3 (57΄ Γκιμαράες, 88΄ Οσούλα - 35΄ Γκράβενμπερχ, 46΄ Εκιτικέ, 90+10΄ Ενγκουμόα)

