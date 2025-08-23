Premier League: Πεντάρα η Άρσεναλ, πήρε… μπροστά ο Γιόκερες

Onsports Team

Οι «κανονιέρηδες» έκαναν το 2Χ2 στο πρωτάθλημα Αγγλίας, επικρατώντας άνετα της Λιντς με 5-0 στο Emirates.

Δεύτερη αγωνιστική στην Premier League, με την Άρσεναλ να διπλασιάζει τις νίκες της. Μετά το «διπλό» στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όλα ήταν ευκολότερα στο εντός έδρας ματς με τη Λιντς. Την οποία και νίκησαν οι «κανονιέρηδες» με 5-0.

Αφού πρώτα ανέβασαν τον ενθουσιασμό με την ανακοίνωση του Έζε, ήρθε και το σόου στο χορτάρι. Το ματς ήταν τόσο εύκολο που στο τέλος ο Αρτέτα χρησιμοποίησε τον Ντάουμαν μόλις στα 15 του χρόνια, γεννημένο Δεκέμβριο του 2019!

Πρωταγωνιστής του ματς ήταν ο Βίκτορ Γιόκερες που… άνοιξε λογαριασμό σκοράροντας δύο φορές. Εκπληκτικός και ο Τίμπερ, με τον Ολλανδό μπακ να πετυχαίνει δύο τέρματα πρώτη φορά στην καριέρα του!

PREMIER LEAGUE – 2η αγωνιστική

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5

(6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες,

54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ 0-2

(35' Τζόνσον, 45'+2 Παλίνια)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ 2-0

(47΄ Κάλεν, 88΄ Άντονι)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 1-0

(12΄ Ουατάρα)

Μπόρνμουθ- Γουλβς 1-0

(4΄ Τάβερνιρ)

Άρσεναλ-Λιντς 5-0

(34΄,56΄ Τίμπερ, 45+1΄ Σάκα, 48΄, 90+5΄πεν. Γκιοκέρες)

Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ 24/8

Έβερτον-Μπράιτον 24/8

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ. 24/8

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 25/8



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Άρσεναλ 6

Τότεναμ 6

Τσέλσι 4

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Λίβερπουλ 3 -1αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 3 -1αγ.

Λιντς 3

Μπόρνμουθ 3

Μπρέντφορντ 3

Μπέρνλι 3

Μπράιτον 1 -1αγ.

Φούλαμ 1 -1αγ.

Άστον Βίλα 1

Κρίσταλ Πάλας 1 -1αγ.

Νιούκαστλ 1 -1αγ.

Έβερτον 0 -1αγ.

Μάντσεστερ Γιουν. 0 -1αγ.

Γουέστ Χαμ 0

Γουλβς 0