Μεταγραφές: Η Μαρσέιγ το μεγάλο φαβορί για να συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Τσιμίκας

AP Photo/Jon Super

Onsports team

Ο Κώστας Τσιμίκας αποχωρεί από τη Λίβερπουλ κι η Μαρσέιγ αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να τον αποκτήσει, όπως αναφέρουν σε Αγγλία και Γαλλία.

Ο κύκλος του Έλληνα αμυντικού στους «Reds» κλείνει κι όπως αποκάλυψε το «Athletic», ο ίδιος επιθυμεί να συνεχίσει εκτός Αγγλίας.

Ο Τσιμίκας επιθυμεί να ενταχθεί σε μια ομάδα που θα του προσφέρει ευρωπαϊκή συμμετοχή, με το «Foot Mercato» να αποκαλύπτει το ενδιαφέρον της Μαρσέιγ.

Η επιθυμία της OM να τον αποκτήσει, επιβεβαιώνεται και στο Νησί, όπου ο «Guardian» αναφέρει ότι η Λίβερπουλ είναι πρόθυμη να αποδεχθεί πρόταση της γαλλικής ομάδας ακόμα και για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

Ο Τσιμίκας, επί της ουσίας, βρίσκεται εκτός πλάνων του Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ, καθώς για τη θέση του αριστερού μπακ αποκτήθηκε ο Μίλος Κέρκεζ. Με τους «Reds» κατέκτησε πέντε τίτλους, έχοντας πραγματοποιήσει 118 συμμετοχές με 18 ασίστ.