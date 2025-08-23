Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ
Onsports Team 23 Αυγούστου 2025, 00:08
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ

Μόνο στα χαρτιά ήταν λονδρέζικο ντέρμπι, με τους «μπλε» να επικρατούν 5-1 στην έδρα των «σφυριών» για την 2η αγωνιστική.

Στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος, η Τσέλσι έμεινε στην ισοπαλία στην έδρα της απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Για την 2η αγωνιστική, οι «μπλε» είχαν κι άλλο λονδρέζικο ντέρμπι. Αυτή τη φορά στην έδρα της Γουέστ Χαμ.

Η ομάδα του Μαρέσκα ήταν καταιγιστική και επικράτησε εύκολα με 5-1. Κάνοντας μάλιστα και ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει. Τα «σφυριά» μετά την βαριά ήττα στην έδρα της Σάντερλαντ, δείχνουν ξανά να μην είναι σε καλή κατάσταση.

Ο Πακετά έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, για να ακολουθήσει… καταιγίδα από Ζοάο Πέδρο, Νέτο, Φερνάντες, Καϊσέδο και Τσαλόμπα.

PREMIER LEAGUE – 2η αγωνιστική:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5

(6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ

Μπέρνλι-Σάντερλαντ

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα

Μπόρνμουθ- Γουλβς

Άρσεναλ-Λιντς

Κυριακή 24 Αυγούστου

Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ Φόρεστ

Έβερτον-Μπράιτον

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τσέλσι 4 -2αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Τότεναμ 3

Λίβερπουλ 3

Νότιγχαμ Φόρεστ 3

Άρσεναλ 3

Λιντς 3

Μπράιτον 1

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1

Κρίσταλ Πάλας 1

Νιούκαστλ 1

Έβερτον 0

Μάντσεστερ Γιουν. 0

Μπόρνμουθ 0

Μπρέντφορντ 0

Μπέρνλι 0

Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.

Γουλβς 0

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στίβος: Τα χρήματα που θα πάρουν όσοι βρεθούν στην οκτάδα του Παγκοσμίου στο Τόκιο
1 ώρα πριν Στίβος: Τα χρήματα που θα πάρουν όσοι βρεθούν στην οκτάδα του Παγκοσμίου στο Τόκιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ
3 ώρες πριν Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ
SUPER LEAGUE
ΟΦΗ: Ο Μιχάλης Μπούσης μίλησε στους παίκτες και αποθέωσε τη φετινή ομάδα
4 ώρες πριν ΟΦΗ: Ο Μιχάλης Μπούσης μίλησε στους παίκτες και αποθέωσε τη φετινή ομάδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Bundesliga: Σκόρπισε τρόμο η Μπάγερν Μονάχου, έξι γκολ στη Λειψία
4 ώρες πριν Bundesliga: Σκόρπισε τρόμο η Μπάγερν Μονάχου, έξι γκολ στη Λειψία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved