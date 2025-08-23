Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ
Μόνο στα χαρτιά ήταν λονδρέζικο ντέρμπι, με τους «μπλε» να επικρατούν 5-1 στην έδρα των «σφυριών» για την 2η αγωνιστική.
Στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος, η Τσέλσι έμεινε στην ισοπαλία στην έδρα της απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Για την 2η αγωνιστική, οι «μπλε» είχαν κι άλλο λονδρέζικο ντέρμπι. Αυτή τη φορά στην έδρα της Γουέστ Χαμ.
Η ομάδα του Μαρέσκα ήταν καταιγιστική και επικράτησε εύκολα με 5-1. Κάνοντας μάλιστα και ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει. Τα «σφυριά» μετά την βαριά ήττα στην έδρα της Σάντερλαντ, δείχνουν ξανά να μην είναι σε καλή κατάσταση.
Ο Πακετά έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, για να ακολουθήσει… καταιγίδα από Ζοάο Πέδρο, Νέτο, Φερνάντες, Καϊσέδο και Τσαλόμπα.
PREMIER LEAGUE – 2η αγωνιστική:
Παρασκευή 22 Αυγούστου
Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5
(6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)
Σάββατο 23 Αυγούστου
Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ
Μπέρνλι-Σάντερλαντ
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα
Μπόρνμουθ- Γουλβς
Άρσεναλ-Λιντς
Κυριακή 24 Αυγούστου
Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ Φόρεστ
Έβερτον-Μπράιτον
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Νιούκαστλ-Λίβερπουλ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Τσέλσι 4 -2αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 3
Σάντερλαντ 3
Τότεναμ 3
Λίβερπουλ 3
Νότιγχαμ Φόρεστ 3
Άρσεναλ 3
Λιντς 3
Μπράιτον 1
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κρίσταλ Πάλας 1
Νιούκαστλ 1
Έβερτον 0
Μάντσεστερ Γιουν. 0
Μπόρνμουθ 0
Μπρέντφορντ 0
Μπέρνλι 0
Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.
Γουλβς 0