Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/10) – Η παρέλαση και ο Γκαφό-φσκι
Onsports Team 20 Οκτωβρίου 2025, 08:49
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/10) – Η παρέλαση και ο Γκαφό-φσκι

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Δευτέρας (20/10).

Νέα μεγάλη νίκη στη Super League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ, καθώς μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, έκανε «παρέλαση» στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας 2-0 της ΑΕΚ και ανέβηκε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός γκέλαρε στο «Κλ. Βικελίδης» με… «Γκαφό-φσκι», μια και το γκολ του Άρη ήρθε έπειτα από τεράστια γκάφα του Ντραγκόφσκι, χάνοντας τη μπάλα μέσα από τα χέρια του. Πάντως, οι «πράσινοι» φωνάζουν για τη διαιτησία.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



