Ευχάριστα νέα για Μούμπρου: Εξιτήριο για τον Ισπανό τεχνικό

Οnsports Τeam

Μετά από νοσηλεία που κράτησε πάνω από έναν μήνα, ο Άλεξ Μούμπρου πήρε εξιτήριο και αναμένεται να συνεχίσει την θεραπεία του στο σπίτι του.

Ευχάριστα τα νέα για τον Άλεξ Μούμπρου. Ο Ισπανός τεχνικός το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να κάνει... πίσω από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας στο πρόσφατο EuroBasket.

Όπως αναφέρει το ««Magenta Sport», ο τεχνικός της εθνικής Γερμανίας μετά από ένα μήνα νοσηλείας σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης πήρε εξιτήριο και θα συνεχίσει τη θεραπεία στο σπίτι του.