Ευχάριστα νέα για Μούμπρου: Εξιτήριο για τον Ισπανό τεχνικό

Μετά από νοσηλεία που κράτησε πάνω από έναν μήνα, ο Άλεξ Μούμπρου πήρε εξιτήριο και αναμένεται να συνεχίσει την θεραπεία του στο σπίτι του.
Ευχάριστα τα νέα για τον Άλεξ Μούμπρου. Ο Ισπανός τεχνικός το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να κάνει... πίσω από τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας στο πρόσφατο EuroBasket.
Όπως αναφέρει το ««Magenta Sport», ο τεχνικός της εθνικής Γερμανίας μετά από ένα μήνα νοσηλείας σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης πήρε εξιτήριο και θα συνεχίσει τη θεραπεία στο σπίτι του.
Ο Μουμπρού θα παραμείνει κλινήρης κι όταν αναρρώσει εντελώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θα υποβληθεί σε αφαίρεση της χοληδόχου κύστης, ώστε να αφήσει μία και καλή πίσω την περιπέτεια υγείας που τον ταλαιπώρησε.
Πάντως, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των Ισπανών η πορεία της υγείας του πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, αφήνοντας πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την ολοκληρωτικά ανάρωσή του.