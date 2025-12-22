Σήκωσε και το Super Cup η Νάπολι - Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Νέρες

EPA/STRINGER, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Το ιταλικό Super Cup βάφτηκε «γαλάζιο», με τη Νάπολι να κατακτά το τρόπαιο έπειτα από τη νίκη της με 2-0 απέναντι στην Μπολόνια στον τελικό.

Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Νταβίντ Νέρες, ο οποίος με δύο εντυπωσιακά γκολ υπέγραψε τον πρώτο τίτλο της σεζόν για τους «παρτενοπέι».

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά, επέβαλε τον ρυθμό της και έδειξε ξεκάθαρα πως είχε τον απόλυτο έλεγχο. Η ανωτερότητα της Νάπολι μεταφράστηκε σε γκολ στο 39ο λεπτό, όταν ο Νέρες βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό και άψογο σουτ άνοιξε το σκορ με εντυπωσιακό τρόπο.

Το σκηνικό δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους πρωταθλητές Ιταλίας να συνεχίζουν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Στο 57’, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ «χτύπησε» ξανά, κλέβοντας την μπάλα και τελειώνοντας τη φάση με ένα έξυπνο «τσίμπημα» απέναντι από τον τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 και βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στον τελικό.

Με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης, παίκτες και τεχνικό επιτελείο ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τροπαίου. Πρόκειται για τον τρίτο τίτλο Super Cup στην ιστορία της Νάπολι και τον πρώτο μετά το 2015, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της ομάδας στις επιτυχίες.