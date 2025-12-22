Ομάδες

All Star Game μπάσκετ Γυναικών: Ανακοινώθηκαν οι δύο ομάδες
Οnsports Τeam 22 Δεκεμβρίου 2025, 23:06
ΜΠΑΣΚΕΤ

Τις δύο ομάδες που θα λάβουν μέρος στο φετινό All Star Game μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Η φετινή γιορτή του γυναικείου μπάσκετ θα διεξαχθεί στις 29 του μήνα στα Γιάννενα, συγκεντρώνοντας τις κορυφαίες αθλήτριες της σεζόν σε μια ξεχωριστή μπασκετική εκδήλωση.

Παράλληλα, η ΕΟΚ γνωστοποίησε και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των πρωταγωνιστριών του αγώνα, με την Ιωάννα Χατζηλεοντή να κατακτά την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του κοινού. Ωστόσο, η κορυφαία της ψηφοφορίας δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο All Star Game, καθώς τραυματίστηκε και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση.

Η απουσία της Χατζηλεοντή αποτελεί αναμφίβολα μια απώλεια για το θέαμα, ωστόσο το ενδιαφέρον παραμένει έντονο, με το All Star Game στα Γιάννενα να υπόσχεται πλούσιες συγκινήσεις και να αναδεικνύει τη δυναμική και την εξέλιξη του γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται: 

Το μπάσκετ γυναικών ετοιμάζεται για μία ακόμη ημέρα και γιορτή αφιερωμένη εξαιρετικά!! Το All Star Game elevated by ΟΠΑΠ θα φιλοξενηθεί στα Ιωάννινα στις 29 Δεκεμβρίου και οι ομάδες που θα βρίσκονται στο παρκέ είναι ήδη έτοιμες.

Η Team Hellas θα περιλαμβάνει αθλήτριες που έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στην Εθνική Ελλάδας και απέναντι της θα βρεθεί η Team World. Απούσα, εξαιτίας τραυματισμού, θα είναι η Ιωάννα Χατζηλεοντή, η οποία ήταν στην αρχική επιλογή και ψηλά στην ψηφοφορία των φιλάθλων.

Η επιλογή βασίστηκε στην δική σας ψήφο, στις δικές σας επιλογές, στην ψήφο των προπονητών των ομάδων, αλλά και την αξιολόγηση των αθλητριών στο τέλος του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος.

Σας παρουσιάζουμε τις δύο ομάδες και σας περιμένουμε όλες και όλους στο νέο κλειστό γυμναστήριο Ιωαννίνων για μια μεγάλη γιορτή που θα διεξαχθεί με την σημαντική αρωγή της Περιφέρειας και είναι γεμάτη εκπλήξεις, μπάσκετ, χαμόγελα και πρωταγωνίστριες τις κυρίες του μπάσκετ γυναικών!

Team Hellas

Ονοματεπώνυμο Ομάδα
Διονυσία Αλεξανδρή Παναθλητικός
Διαμάντω Αλεξιά Πανσερραϊκός
Σαμ Γαλανόπουλος Παναθηναϊκός
Ευγενία Κολλάτου Ολυμπιακός
Ασημίνα Κουτσουνούρη Ανόρθωσις Βόλου
Ιωάννα Κριμίλη Παναθηναϊκός
Βασιλική Λούκα Αθηναϊκός
Ρόμπιν Παρκς Αθηναϊκός
Πηνελόπη Παυλοπούλου Αθηναϊκός
Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου ΠΑΣ Γιάννινα
Έλενα Τσινέκε Αθηναϊκός
Ελεάννα Χριστινάκη Ολυμπιακός

Προπονήτρια: Φρόσω Δρακάκη

Β. Προπονητή: Σοφία Κλιγκοπούλου

Team World

Ονοματεπώνυμο Ομάδα
Νίκι Γκίλντεϊ Αμύντας
Μάντισον Γκριγκς Ιωνία
Χόλι Γουίντερμπερν Αθηναϊκός
Νόσια Λέις Γούλφοκ Ολυμπιακός
Μάι Μόργκαν Μάλι Πρωτέας Βούλας
Τζαελίν Μπράουν Παναθηναϊκός
Ντάνι Ουίλιαμς ΠΑΟΚ
Αλέξις Πρινς Αθηναϊκός
Σεντόνα Πρινς Παναθηναϊκός
Έμα Γκρέις Ρόνσιεκ Πανσερραϊκός
Τία Σίνγκλετον ΠΑΣ Γιάννινα
Φιγόντα Φιτζέραλντ Παναθηναϊκός

Προπονήτρια: Σελέν Ερντέμ

Β. Προπονητή: Δαυιδία Τσώνη



