Παναθηναϊκός: Η επιστροφή από τον… Άρη και ο τεχνικός διευθυντής

Οnsports Τeam

Οι «πράσινοι» μετά την ισοπαλία στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έκαναν και πάλι ένα βήμα… πίσω, ενώ τη ίδια ώρα συνεχίζονται οι διεργασίες αναδιοργάνωσης του οργανισμού με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι προ των πυλών και να ακολουθεί ο νέος τεχνικός διευθυντής, με το όνομα του Τίτο Μπλάνκο να είναι στο κάδρο.

Ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτύρεται για την διαιτησία στον χθεσινό αγώνα με τον Άρη, στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «πράσινοι» έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία να παραμείνουν στο κυνήγι των πρώτων θέσεων της βαθμολογίας και λόγω Τσβάιερ και λόγω των δικών τους επιλογών.

Στον Παναθηναϊκό έχουν κάθε λόγο να… βράζουν με τον μη καταλογισμό πέναλτι στη φάση του Γερεμέγεφ στη λαβή MMA του Ρόουζ που στην επόμενη επίθεση ήρθε το γκολ της ισοφάρισης, ενώ έχει προηγηθεί και φάουλ πάνω στον Τσέριν. Και ειδικά σε ένα ματς που κρίθηκε στο γκολ. Στις λεπτομέρειες. Αν ο διαιτητής έκανε το χρέος του, βάσει κανονισμών και έδινε την εσχάτη των ποινών όλα θα ήταν διαφορετικά, όπως και αν έδινε το φάουλ του Τσέριν πριν το γκολ.

Και η αλήθεια είναι πως γεννάται και μια τεράστια απορία με το VAR και το τι έκαναν εκείνες τις στιγμές οι δύο διαιτητές που δεν κάλεσαν τον Τσβάιερ για να δει τα λάθη του.

Στον Παναθηναϊκό όμως θα πρέπει να «βράζουν» και με τα δικά τους λάθη (με πρώτο και καλύτερο του Ντραγκόφσκι), αλλά και με το γεγονός ότι για ένα ακόμα παιχνίδι δε μπόρεσαν να διαχειριστούν μια υπέρ τους συνθήκη. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με το «καλησπέρα» και από εκεί και έπειτα αρνείται να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο και προτιμά να μείνει πίσω, να κρατήσει το 0-1 και να μη ρισκάρει, δίνοντας χώρο στον Άρη ο οποίος φαινόταν πως δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι σε μια κατάσταση με την πλάτη στον τοίχο, γιατί χάνει έδαφος, χάνει ψυχολογία και πρέπει να δουλέψει άμεσα για μια πάρα πολύ δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, την προσεχή Πέμπτη, κόντρα στη Φέγενορντ.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Ο Ράφα Μπενίτεθ, σύμφωνα με χθεσινοβραδινές πληροφορίες, υπέγραψε το ηγεμονικό συμβόλαιό του με την ομάδα του «τριφυλλιού» και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί και ίσως να είναι στον πάγκο της ομάδας αμέσως μετά τον αγώνα της Ολλανδίας. Όμως το θέμα προπονητή δεν είναι το μόνο που δουλεύεται στην ομάδα.

Την ίδια ώρα και παρά τις διαψεύσεις ο Γιάννης Παπαδημητρίου αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν και στο κάδρο αυτή τη στιγμή είναι το όνομα του Τίτο Μπλάνκο, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία.

Ο 54χρονος Ισπανός εργάζεται αυτή την περίοδο ως υπεύθυνος των αναπτυξιακών ομάδων του ισπανικού ποδοσφαίρου. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως τεχνικός διευθυντής στη Λεβάντε (2016-2019), ως σύμβουλος διοίκησης στην Αλαβές (2021-2022) και ως αθλητικός διευθυντής στην Οβιέδο (2022-2023) πριν υπογράψει με την ισπανική ομοσπονδία.

Το όνομά του Μπλάνκο δεν είναι το μόνο που υπάρχει στη λίστα του Παναθηναϊκού, αλλά αυτό είναι ένα από τα βασικά που εξετάζονται μιας και μοιάζουν να... κουμπώνουν και με το προφίλ του Ράφα Μπενίτεθ.