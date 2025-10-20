Παναθηναϊκός: Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση

Οnsports Τeam

Για μια ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια του και… έβγαλε τα μάτια του, αφού αν και προηγήθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κατάφερε να μην πάρει την νίκη.

Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, παύει να είναι σύμπτωση και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το κοιτάξουν στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» χθες απώλεσαν μια τεράστια ευκαιρία να μείνουν στο κυνήγι της κορυφής, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά για μία ακόμα φορά φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.

Και αυτό γιατί σε ένα ακόμα παιχνίδι η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε καταφέρει να πάρει το προβάδισμα και όμως κατάφερε να μην πανηγυρίσει την νίκη. Έχοντας «χτίσει» τις ιδανικές συνθήκες στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο Παναθηναϊκός δε μπόρεσε να διαχειριστεί το αποτέλεσμα που είχε στα χέρια του, δε μπόρεσε να παίξει ποδόσφαιρο και έμεινε παθητικά πάνω στο χορτάρι προσπαθώντας να κρατήσει το 0-1.

Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το ίδιο έγινε και στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος όπου οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο πρώτο λεπτό και ισοφαρίστηκαν στο τέλος από τον Βέρμπιτς. Το ίδιο έγινε και στον αγώνα με την Κηφισιά όταν οι παίκτες του «τριφυλλιού» βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 1-2 στο ξεκίνημα του β’ μέρους και ηττήθηκαν με 3-2. Μία από τα ίδια και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου το 1-0 του Ντέσερς στο 46’ έγινε 1-1 στις καθυστερήσεις, ενώ και χθες στο «Βικελίδης» ο Παναθηναϊκός απέτυχε.

Το στοιχείο αυτό που παρουσιάζει ο Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρο δείγμα έλλειψης συγκέντρωσης και προφανώς λάθος στόχευσης. Οι «πράσινοι» αντί να «καθαρίζουν τη μπουγάδα» όταν οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, παίρνουν ένα παθητικό ρόλο και πληρώνουν τις… αμαρτίες τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα που «έχασαν» μέσα από τα χέρια τους οι «πράσινοι» στη Super League: