Θρήνος στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Δολοφονήθηκε ο 16χρονος, Τσέικ Τουρέ

Foot Mercato

Onsports team

Ο άτυχος ταλαντούχος γκολκίπερ έπεσε θύμα απαγωγής και άγριας δολοφονίας.

Οι εγκληματίες υποσχέθηκαν στον Τουρέ ένα επαγγελματικό συμβόλαιο στο Μαρόκο, προορισμός που αποτελούσε όνειρο του 16χρονου, για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Αντί, όμως, να πάρει μια ευκαιρία ζωής, ο Τουρέ είδε το νήμα της να κόβεται άδοξα, καθώς απήχθη από εγκληματίες, οι οποίοι αρχικά ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του. Οι συγγενείς του αδικοχαμένου τερματοφύλακα δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό που ζητούσαν οι δράστες, με αποτέλεσμα να τον δολοφονήσουν.

Η ανείπωτη τραγωδία έχει σοκάρει όλη την Αφρική και το Υπουργείο Αφρικανικής Ενοποίησης, Εξωτερικών Υποθέσεων και Σενεγαλέζων του Εξωτερικού γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα από τις Αρχές για να βρεθούν οι δολοφόνοι.