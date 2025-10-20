Φόβος και τρόμος ο Κέντρικ Ναν στην Euroleague - Οι αρχηγοί τον ψήφισαν ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο

Ο Κέντρικ Ναν αναγνωρίζεται από τους αρχηγούς των ομάδων της EuroLeague ως ο πιο δύσκολος αντίπαλος.

Η νέα σεζόν στην Euroleague έχει ξεκινήσει, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά από 5 αγωνιστικές και τον Κέντρικ Ναν να έχει ήδη δώσει κάποιες... παραστάσεις στα παρκέ, με κορυφαία στιγμή μέχρι τώρα το buzzer beater νικητήριο καλάθι στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια.

Η διοργανώτρια αρχή έκανε το ετήσιο ερωτηματολόγιο στους αρχηγούς των ομάδων της λίγκας.

Με ερωτήσεις όπως: Ποια έδρα έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα; Ποιος είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης; Ποιον αντίπαλο θα ήθελες να έχεις στην ομάδα σου; Ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις; Ποιος είναι ο καλύτερος χειριστής της μπάλας; Ποιος είναι ο καλύτερος στα καρφώματα; Ποιος είναι ο πιο συναρπαστικός νεοφερμένος;

Ο Κέντρικ Ναν πρωταγωνίστησε σε αρκετές κατηγορίες, αλλά σε αυτή που κέρδισε την πρωτιά κατά κράτος ήταν ως του πιο δύσκολου παίκτη για να σταματήσεις.

Αναλυτικά οι απαντήσεις που έδωσαν οι αρχηγοί της EuroLeague:

Καλύτερη έδρα: Παρτίζαν (45%)

Πιο ταλαντούχος παίκτης: Μάικ Τζέιμς (25%)

Αντίπαλος που θα ήθελαν στην ομάδα τους: Έντι Ταβάρες (25%)

Πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις: Κέντρικ Ναν (35%)

Καλύτερος χειριστής της μπάλας: Σιλβέν Φρανσίσκο (20%)

Καλύτερος dunker: Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς (30%)

Πιο συναρπαστικός νεοφερμένος: Τρέι Λάιλς (20%)