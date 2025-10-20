Φόβος και τρόμος ο Κέντρικ Ναν στην Euroleague - Οι αρχηγοί τον ψήφισαν ως τον πιο δύσκολο αντίπαλο
Ο Κέντρικ Ναν αναγνωρίζεται από τους αρχηγούς των ομάδων της EuroLeague ως ο πιο δύσκολος αντίπαλος.
Η νέα σεζόν στην Euroleague έχει ξεκινήσει, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά από 5 αγωνιστικές και τον Κέντρικ Ναν να έχει ήδη δώσει κάποιες... παραστάσεις στα παρκέ, με κορυφαία στιγμή μέχρι τώρα το buzzer beater νικητήριο καλάθι στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια.
Η διοργανώτρια αρχή έκανε το ετήσιο ερωτηματολόγιο στους αρχηγούς των ομάδων της λίγκας.
Με ερωτήσεις όπως: Ποια έδρα έχει την καλύτερη ατμόσφαιρα; Ποιος είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης; Ποιον αντίπαλο θα ήθελες να έχεις στην ομάδα σου; Ποιος είναι ο πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις; Ποιος είναι ο καλύτερος χειριστής της μπάλας; Ποιος είναι ο καλύτερος στα καρφώματα; Ποιος είναι ο πιο συναρπαστικός νεοφερμένος;
Ο Κέντρικ Ναν πρωταγωνίστησε σε αρκετές κατηγορίες, αλλά σε αυτή που κέρδισε την πρωτιά κατά κράτος ήταν ως του πιο δύσκολου παίκτη για να σταματήσεις.
Most difficult player to stop?— EuroLeague (@EuroLeague) October 20, 2025
⚡️ @nunnbetter_ I @Paobcgr pic.twitter.com/5ATrNnLBpy
Αναλυτικά οι απαντήσεις που έδωσαν οι αρχηγοί της EuroLeague:
Καλύτερη έδρα: Παρτίζαν (45%)
Πιο ταλαντούχος παίκτης: Μάικ Τζέιμς (25%)
Αντίπαλος που θα ήθελαν στην ομάδα τους: Έντι Ταβάρες (25%)
Πιο δύσκολος παίκτης να σταματήσεις: Κέντρικ Ναν (35%)
Καλύτερος χειριστής της μπάλας: Σιλβέν Φρανσίσκο (20%)
Καλύτερος dunker: Ντόντα Χολ – Ταϊρίκ Τζόουνς (30%)
Πιο συναρπαστικός νεοφερμένος: Τρέι Λάιλς (20%)