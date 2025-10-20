Βατούτιν: «Τα σχέδια του ΝΒΑ στην Ευρώπη μοιάζουν με απόπειρα να κλέψουν μια επιχείρηση»

Οnsports Τeam

Ο Πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν, εξέφρασε σε συνέντευξή του τα όσα πιστεύει σχετικά με τις συζητήσεις που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και αφορούν τη δημιουργία λίγκας του NBA στην Ευρώπη.

Μάλιστα ο εκ των κορυφαίων και πολύπειρων παραγόντων του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, το πήγε ένα βήμα παραπάνω και τόνισε πως η προσπάθεια του ΝΒΑ θυμίζει απόπειρα... κλοπής μίας επιχείρησης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το βασικό αποτέλεσμα της συνάντησης των μετόχων στη Βαρκελώνη και των επακόλουθων διαπραγματεύσεων στη Γενεύη, στις οποίες συμμετείχαν μόνο οι εκπρόσωποι της σχετικής επιτροπής της Euroleague, είναι ότι το ευρωπαϊκό πρότζεκτ του ΝΒΑ —που μέχρι τώρα έμοιαζε με δημοσιογραφικό σενάριο— άρχισε να παίρνει μορφή, και όλα τα μέρη έχουν πλέον εμπλακεί στις συνομιλίες. Πρόκειται για ένα σημαντικό και ενδεχομένως πολύ εποικοδομητικό βήμα, αν και δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα συμφωνίες. Κάτι που, ωστόσο, είναι απολύτως φυσιολογικό.

Η πρώτη εντύπωση από το υπερατλαντικό σχέδιο της λίγκας για την Ευρώπη είναι επίσης απολύτως φυσιολογική. Όποιος περίμενε ότι πρόκειται για μια de facto επέκταση του ΝΒΑ, κάνει μεγάλο λάθος. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, οι ευρωπαϊκές ομάδες δεν θα παίζουν με τους Λέικερς, τους Σέλτικς ή τους Νικς, δεν θα συμμετέχουν στο draft, και ο Νίκολα Γιόκιτς ή ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ δεν θα κάνουν τακτικές επισκέψεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ουσιαστικά, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου μπασκετικού οργανισμού κάτω από ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο brand. Επιπλέον, θα είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο του υπάρχοντος — με μια ημι-κλειστή ομάδα συλλόγων που, μέσα σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, θα μπορούν να ανεβαίνουν από τη δεύτερη κατηγορία στην ελίτ. Είναι πιθανό οι αγώνες να διαρκούν 48 λεπτά και να υπάρχουν τρία timeouts, αλλά αυτές οι λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη γνωστές.

Η έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων, μεταξύ άλλων, θα εμποδίσει την ταχεία πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Είναι ξεκάθαρο ότι το σχέδιο βασίζεται στο εμπορικό μοντέλο του ΝΒΑ και στις ρυθμιστικές δυνατότητες της FIBA. Την ίδια στιγμή, παραμένει ασαφές πώς θα ενσωματωθεί το τουρνουά στα εθνικά πρωταθλήματα, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των συλλόγων και πολλά ακόμη. Μόλις διευκρινιστούν αυτές οι βασικές παράμετροι, όλα τα μέρη θα μπορούν να συζητήσουν τις επόμενες κινήσεις λεπτομερώς.

Ο Ντέιβιντ Στερν και η ομάδα του «επανεφηύραν» το μπάσκετ, μετατρέποντας μια ζημιογόνα λίγκα με μικρή απήχηση σε επιτυχημένο εμπορικό προϊόν. Χρειάστηκαν χρόνος και προσπάθεια, αλλά το έργο απέδωσε. Σήμερα υπάρχουν εκατομμύρια φίλαθλοι του ΝΒΑ σε όλο τον κόσμο — που υποστηρίζουν ομάδες και παίκτες, αλλά παρακολουθούν και κάθε αγώνα και αστέρες της λίγκας. Κάτι παρόμοιο προσπαθούμε να κάνουμε στην Euroleague τα τελευταία 20 χρόνια. Η κατάσταση στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και σήμερα είναι ριζικά διαφορετική. Ενδιαφέρον έχει ότι η αποβολή των ρωσικών συλλόγων μάς βοήθησε να δούμε πως η Euroleague έχει πλέον το δικό της κοινό — φιλάθλους που απολαμβάνουν το κορυφαίο ευρωπαϊκό μπάσκετ χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται με μια συγκεκριμένη ομάδα. Αν και οι ΤΣΣΚΑ, Ζενίτ και Ούνιξ δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, οι μεταδόσεις στο Okko είναι εξαιρετικά δημοφιλείς, με τη δημοτικότητά τους να αυξάνεται κάθε χρόνο. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά της Euroleague και των συλλόγων της αποδίδει καρπούς.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα σχέδια του ΝΒΑ στην Ευρώπη μοιάζουν ουσιαστικά με μια προσπάθεια να κλέψουν μια επιχείρηση που αναπτύσσεται ραγδαία. Πριν από περίπου δέκα χρόνια, η Euroleague δεν είχε σχεδόν καμία εμπορική αξία, ενώ τώρα η επωνυμία της αποτιμάται σε πάνω από 1 δισ. ευρώ — κάτι που διαπιστώσαμε στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με πιθανούς επενδυτές. Και η λίγκα διαθέτει στρατηγική που προβλέπει τριπλασιασμό αυτής της αξίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Φυσικά, αυτό απέχει ακόμη πολύ από το επίπεδο του ΝΒΑ, και οι αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι εντελώς διαφορετικές, αλλά η σταθερή, προοδευτική ανάπτυξη είναι ουσιώδης. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί, η Euroleague είναι σήμερα η πιο προοδευτική αθλητική διοργάνωση στον κόσμο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και τη συνεχή άνοδο της δημοτικότητας.

Η συνεργασία με το ΝΒΑ είναι φυσικά ενδιαφέρουσα. Ξέρουν πώς να διαχειρίζονται μια επιχείρηση και αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των φιλάθλων τους. Αν μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια εποικοδομητική συνεργασία, θα είναι εξαιρετικό. Ωστόσο, οι Αμερικανοί εταίροι μας δεν έχουν μαγικό ραβδί. Δεν μπορούν να μετατρέψουν μεμιάς ορισμένους ευρωπαϊκούς συλλόγους σε franchises με προϋπολογισμούς δισεκατομμυρίων, να προσφέρουν στους παίκτες συμβόλαια των 100 εκατ. ευρώ ή να υπογράψουν τεράστιες συμφωνίες με χορηγούς και τηλεοπτικά δίκτυα. Είναι απίθανο και η FIBA να προσφέρει τέτοια εργαλεία, καθώς τα συνολικά της ετήσια έσοδα από όλες τις διοργανώσεις, τις εθνικές ομάδες και τους συλλόγους είναι περίπου ίσα με εκείνα της Euroleague — και δεν αυξάνονται. Επιπλέον, το ΝΒΑ έχει ήδη ένα αποτυχημένο πρότζεκτ στην Αφρική, το οποίο αποδείχθηκε μη κερδοφόρο και θα κλείσει σύντομα.

Ωστόσο, αν δημιουργηθεί μια νέα διοργάνωση χωρίς τη συμμετοχή της Euroleague, αυτό θα είναι αναμφίβολα ένα θλιβερό γεγονός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένα καθαρά εμπορικό πρότζεκτ, προσανατολισμένο στις οικονομικά ισχυρές αγορές, αγνοεί τις μακροχρόνιες παραδόσεις και τα συμφέροντα των φιλάθλων, αποκλείοντας ουσιαστικά χώρες όπως η Σερβία και η Λιθουανία από το κορυφαίο επίπεδο. Επιπλέον, θα διχάσει το κοινό τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, δεδομένων των σχεδίων για τη δημιουργία μπασκετικών τμημάτων μέσα σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους, σε πόλεις όπου υπάρχουν ήδη επιτυχημένες ανεξάρτητες μπασκετικές ομάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι, αν δημιουργηθεί ένα «ευρωπαϊκό ΝΒΑ» χωρίς τη συμμετοχή της Euroleague, η Euroleague θα συνεχίσει να υπάρχει — απλώς θα παραμείνει με τους συλλόγους που θα της απομείνουν. Και τότε θα έχουμε μια ακόμα πηγή ανταγωνισμού που θα διαλύει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτό δεν θα οδηγήσει σε τίποτα καλό για την ανάπτυξη του αθλήματος — το έχουμε ήδη δει και συνεχίζουμε να το βλέπουμε μέσα από την αντιπαράθεση Euroleague–FIBA. Παρεμπιπτόντως, για τη FIBA, η συνεργασία με το ΝΒΑ είναι προς το παρόν ένας τρόπος να ενισχύσει τη θέση της σε αυτή τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Γι’ αυτό οι μέτοχοι της Euroleague προσπαθούν να παρουσιάσουν ενιαίο μέτωπο απέναντι στο πρότζεκτ. Εννέα από τους δεκατρείς συλλόγους, ανάμεσά τους και η ΤΣΣΚΑ, έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες παράτασης αδειών· οι υπόλοιποι τέσσερις θα απαντήσουν αργότερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι καθυστερήσεις αυτών των τεσσάρων συλλόγων σχετικά με το μέλλον τους θολώνουν κάπως τη συνολική στάση της Euroleague, αλλά έχουν να λάβουν σοβαρές αποφάσεις, οπότε η καθυστέρηση είναι κατανοητή. Δεν θα περιγράψω την πρόταση που υπέβαλαν οι σύλλογοι και η λίγκα —περιλαμβάνεται στο δελτίο Τύπου—, αλλά ελπίζω να αποτελέσει τη βάση για μια παραγωγική συνεργασία. Είμαστε έτοιμοι για συνέργειες και σίγουρα δεν θέλουμε να περιμένουμε στην ουρά για να μας επιλέξουν.

Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για τις προοπτικές της ΤΣΣΚΑ να συμμετάσχει στη νέα (ή παλιά) διοργάνωση. Ελπίζουμε ότι, όταν ξεκαθαρίσει η γεωπολιτική κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο, προκύψουν οι πρώτες συμφωνίες και υπάρξει επίλυση ορισμένων συγκρούσεων, τότε θα μπορούμε να συζητήσουμε ουσιαστικά τη συμμετοχή της ΤΣΣΚΑ. Προς το παρόν, εργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας στην Euroleague με πλήρη εμπλοκή και ενδιαφέρον για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με το ΝΒΑ και με άλλα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της υπάρχουσας διοργάνωσης. Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι ακόμη και αυτή η «περιορισμένη» συνεργασία με την Euroleague είναι ωφέλιμη τώρα και μπορεί να αποδειχθεί επωφελής όχι μόνο για την ΤΣΣΚΑ, αλλά και για άλλους ρωσικούς συλλόγους στο μέλλον».