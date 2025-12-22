ΠΑΟΚ: Ζημιά με Παβλένκα - Τόσο θα μείνει εκτός δράσης

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Σοβαρός είναι ο τραυματισμός που υπέστη ο Γίρι Παβλένκα έπειτα από τη σύγκρουσή του με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, έχοντας δεχθεί χτύπημα στον θώρακα και στο γόνατο.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων έδειξαν ότι ο Παβλένκα υπέστη κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου β’ βαθμού στο δεξί γόνατο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μείνει εκτός για διάστημα 4 έως 6 εβδομάδων.

Ο τραυματισμός του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα στερηθεί τον βασικό του τερματοφύλακα για τουλάχιστον έναν μήνα.