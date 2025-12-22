Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Ζημιά με Παβλένκα - Τόσο θα μείνει εκτός δράσης
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 22 Δεκεμβρίου 2025, 00:22
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Ζημιά με Παβλένκα - Τόσο θα μείνει εκτός δράσης

Σοβαρός είναι ο τραυματισμός που υπέστη ο Γίρι Παβλένκα έπειτα από τη σύγκρουσή του με τον Κάρολ Σφιντέρσκι και θα μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας αναγκάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, έχοντας δεχθεί χτύπημα στον θώρακα και στο γόνατο.

Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων έδειξαν ότι ο Παβλένκα υπέστη κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου β’ βαθμού στο δεξί γόνατο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μείνει εκτός για διάστημα 4 έως 6 εβδομάδων.

Ο τραυματισμός του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα στερηθεί τον βασικό του τερματοφύλακα για τουλάχιστον έναν μήνα.

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός | Η σφοδρή σύγκρουση Σβιντέρσκι- Παβλένκα και η αποχώρηση του γκολκίπερ του ΠΑΟΚ!



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόπα Άφρικα: Γκολάρα Ελ Κααμπί και πρεμιέρα με το… δεξί για Μαρόκο!
1 ώρα πριν Κόπα Άφρικα: Γκολάρα Ελ Κααμπί και πρεμιέρα με το… δεξί για Μαρόκο!
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έξαλλος ο Μπούσης με τη διαιτησία - Τα μηνύματά του (photos)
1 ώρα πριν ΑΕΚ - ΟΦΗ: Έξαλλος ο Μπούσης με τη διαιτησία - Τα μηνύματά του (photos)
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Είναι περίοδος αποφάσεων, φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
1 ώρα πριν ΑΕΚ: «Είναι περίοδος αποφάσεων, φτάσαμε στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Ζημιά με Παβλένκα - Τόσο θα μείνει εκτός δράσης
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Ζημιά με Παβλένκα - Τόσο θα μείνει εκτός δράσης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved