Ανακοίνωσε Σέστινα η Αρμάνι
Οnsports Τeam 20 Οκτωβρίου 2025, 12:40
EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε Σέστινα η Αρμάνι

Την απόκτηση του Νέιτ Σέστινα ανακοίνωσε η Αρμάνι Μιλάνο. 

Στα... παπούτσια των Ζακ ΛεΝτέι και Τζος Νίμπο αναμένεται να μπει ο Νέιτ Σέστινα ο οποίος ανακοινώθηκε από την ομάδα της Αρμάνι Μιλάνο. 

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που εντάσσομαι σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο, με πλούσια ιστορία νικών. Είναι τιμή για μένα να εκπροσωπώ αυτή τη φανέλα. Ανυπομονώ να δημιουργήσω εξαιρετικές σχέσεις με τους συμπαίκτες και τους προπονητές μου, καθώς και με τους οπαδούς. Ανυπομονώ επίσης να βελτιώνομαι κάθε μέρα και ελπίζω να προσφέρω στην πόλη και τον σύλλογο πολλές νίκες και επιτυχίες! Ελπίζω να συνεχίσω την παράδοση της ανάρτησης πανό στο γήπεδο και να έχω μια πλήρως υγιή σεζόν», τόνισε ο Αμερικανός άσος.



