Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στις ΗΠΑ

Onsports Team

Ο Ολλανδός… σάρωσε στο Όστιν του Τέξας και πήρε τη νίκη στο 19ο grand prix της σεζόν.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, ήταν ο μεγάλος νικητής στο grand prix των Ηνωμένων Πολιτειών (19ος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος), το οποίο διεξήχθη στο Όστιν του Τέξας.

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull πέρασε πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού, χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες στη διάρκεια του αγώνα, την ώρα που οι οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισαν στην 2η και 5η θέση αντίστοιχα.