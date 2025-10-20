Ομάδες

Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στις ΗΠΑ
Onsports Team 20 Οκτωβρίου 2025, 07:44
AUTO MOTO

Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στις ΗΠΑ

Ο Ολλανδός… σάρωσε στο Όστιν του Τέξας και πήρε τη νίκη στο 19ο grand prix της σεζόν.

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, ήταν ο μεγάλος νικητής στο grand prix των Ηνωμένων Πολιτειών (19ος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος), το οποίο διεξήχθη στο Όστιν του Τέξας.

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull πέρασε πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού, χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες στη διάρκεια του αγώνα, την ώρα που οι οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισαν στην 2η και 5η θέση αντίστοιχα.

G3pp5wlWwAAFqBo.jpg



Ροή ειδήσεων

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (20/10) – Η παρέλαση και ο Γκαφό-φσκι
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Ο Σνάιντερ «σφυρίζει» στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
AUTO MOTO
Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στις ΗΠΑ
ΣΠΟΡ
Salt Bae: Καταγγελίες πρώην εργαζόμενων για σεξουαλική παρενόχληση και εργασιακό «μεσαίωνα»
