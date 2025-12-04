Ομάδες

Δ. Γιαννακόπουλος: «Δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες»
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 19:34
EUROLEAGUE

Δ. Γιαννακόπουλος: «Δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες»

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πήρε θέση για τη φαρσοκωμωδία που παίζεται γύρω από την κατάσταση στο ΣΕΦ και την υπαιτιότητα αναφορικά με αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε.

Οι εικόνες ντροπής στο ΣΕΦ λόγω της κακοκαιρίας, δεν έμειναν ασχολίαστες από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος έχει επενδύσει τεράστια ποσά για να λύσει κάθε πρόβλημα του Telekom Center Athens και να το μετατρέψει σε γήπεδο πρότυπο για την μπασκετική Ευρώπη, ήταν λογικό να εκφράσει απορίες.

Ειδικά για το αν πρέπει να τιμωρηθεί η γηπεδούχος ΚΑΕ, απ’ τη στιγμή που το δικό της γήπεδο είναι σε μαύρο χάλι, λόγω κακής συντήρησης. «Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά όσα ανέφερε για τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν γύρω απ’ το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε:

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα επιβληθεί. Ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα. Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες... Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε».



