Προκαλεί ερωτηματικά η απόφαση για αναβολή και όχι η διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών

Onsports Team

Το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε για την ασφάλεια των φιλάθλων, ενώ θα μπορούσε να διεξαχθεί κανονικά χωρίς κόσμο και να μην ντροπιαστεί η χώρα.

Όχι μόνο το μπάσκετ και ο αθλητισμός της χώρας, αλλά η Ελλάδα η ίδια δέχτηκε τεράστιο πλήγμα με την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Εδώ και καιρό γνώριζαν στην ΚΑΕ του λιμανιού και στη διοίκηση του ΣΕΦ, για τα καιρικά φαινόμενα. Πανηγύριζαν για το 1,2 εκατ. ευρώ που δόθηκαν για μονάδα ψύξης και τελικά γράφτηκε ιστορία. Καθώς για πρώτη φορά αναβλήθηκε αγώνας σε κλειστό γήπεδο λόγω βροχής. Σε επίπεδο Euroleague μάλιστα.

Η οριστική απόφαση για αναβολή από την κυβέρνηση, προκαλεί αρκετά ερωτηματικά. Αυτή ελήφθη για λόγους προστασίας των πολιτών. Επειδή κρίθηκε πως συνέτρεχαν λόγοι ασφάλειας στις μετακινήσεις των φιλάθλων.

Γιατί λοιπόν δεν έλαβαν απόφαση να διεξαχθεί κανονικά το ματς, κεκλεισμένων των θυρών; Με αυτό τον τρόπο και η χώρα δε θα ρεζιλευόταν διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα δε θα συνέτρεχε κανένας λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια των πολιτών, αναφορικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Χρειάστηκε να φτάσουμε λιγότερο από δύο ώρες πριν το ματς – κατά συνέπεια αρκετός κόσμος ήταν ήδη στο δρόμο – για να παρθεί η απόφαση και να ανακοινωθεί. Την ίδια ώρα μάλιστα, από την ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνιζαν πως τα πάντα είναι καλά με το ΣΕΦ και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη διεξαγωγή του ματς, λόγω πλημμύρας στο κλειστό.

Το προφανές θα ήταν να γίνει το ματς κεκλεισμένων των θυρών, για να μην υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος για κανέναν και ταυτόχρονα να διαφυλαχθεί το γόητρο της χώρας μας. Η οποία γίνεται πρώτο θέμα πανευρωπαϊκά, ως αυτή που δεν ανέβαλε μπασκετικό αγώνα Euroleague λόγω βροχής.