Βρούτσης για αναβολή Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: «Πάνω από όλα είναι η ασφάλεια»

Onsports Team

Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αναβολής του αγώνα της Euroleague στο ΣΕΦ.

Ο Γιάννης Βρούτσης μίλησε για την απόφαση που πάρθηκε να αναβληθεί ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ξεκαθάρισε πως ήταν για λόγους ασφαλείας, τόσο των φιλάθλων, όσο και των αθλητών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στo Novasports:

«Καλησπέρα από Αλεξανδρούπολη. Εδώ είναι εντάξει ο καιρός, βρέχει σχετικά. Ήρθαμε για να ανακοινώσουμε σε ένα κλειστό γήπεδο που είχε προβλήματα την επισκευή και την αναβάθμισή του, στο “Νίκος Σαμαράς”, σε αυτό το στολίδι του βόλεϊ, του εμβληματικού μας αθλητή και τώρα είμαστε στην διαδικασία της επιστροφής. Αναμένοντας το αεροπλάνο γίνανε όλα αυτά τα οποία ήδη ανακοινώσατε, η αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού, για λόγους καθαρά ασφάλειας του συνόλου φιλάθλων, παικτών, όλων.

Γιατί πάνω από όλα είναι η ασφάλεια. Και ξέρετε ότι με την ασφάλεια έχουμε μία ιδιαίτερη ευαισθησία στο υπουργείου αθλητισμού, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και την έχουμε θέσει ως υψηλή προτεραιότητα στα πάντα.

Είναι συνδυασμός επικινδυνότητας πολύ σοβαρού κινδύνου και για τους φιλάθλους και να πάνε και να φύγουν, και για τους ίδιους τους παίκτες, τους παράγοντες του αθλητισμού. Δεν βάζουμε εκτός τους αθλητές και αυτοί είναι άνθρωποι και αυτοί μπορεί να κινδυνέψει η ζωή τους. Δεν ξέρουμε με την βροχόπτωση την έντονη τι θα συμβεί. Άρα, προτεραιότητά μας μετά το 112 και τις ισχυρές καταιγίδες και τον κόκκινο συναγερμό για όλο το λεκανοπέδιο ήταν να προστατεύσουμε το σύνολο του αθλητισμού που θα ήταν σήμερα στο ΣΕΦ».