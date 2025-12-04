Ομάδες

AEK: Ο Νίκολιτς παρηγόρησε τον τραυματία Οντουμπάτζο – Όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες (video)
PRINT SCREEN
Onsports Team 04 Δεκεμβρίου 2025, 20:17
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

AEK: Ο Νίκολιτς παρηγόρησε τον τραυματία Οντουμπάτζο – Όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες (video)

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο στάθηκε άτυχος κι αποχώρησε τραυματίας στον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, με τον ποδοσφαιριστή να είναι απογοητευμένος στον πάγκο και τον Μάρκο Νίκολιτς να πηγαίνει για να τον παρηγορήσει.

Ο Μόουζες Οντουμπάτζο αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού κι έγινε πολύ νωρίς αλλαγή, με τον Λάζαρο Ρότα να παίρνει τη θέση του.

Ο Άγγλος επέστρεψε μετά από πολύ καιρό στη βασική ενδεκάδα, ωστόσο η παρουσία του αποδείχθηκε σύντομη. Ο Οντουμπάτζο, στην τρίτη φετινή εμφάνιση του, πρόλαβε να παίξει ένα σκάρτο δεκάλεπτο, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο 32χρονος μπακ ήταν εμφανώς απογοητευμένος στον πάγκο, με τον Νίκολιτς να πηγαίνει για να τον παρηγορήσει. Το τετ-α-τετ του τεχνικού της «Ένωσης» με τον Άγγλο μπακ είναι από τις στιγμές που ξεχώρισαν από την παρακάμερα της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Επίσης, ο Μάριος Ηλιόπουλος εμψύχωσε τους ποδοσφαιριστές, αγκαλιάζοντας τους έναν – έναν, ανάμεσα τους και τον Ζώη Καραργύρη, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα.

Η παρακάμερα της νίκης της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ στο Κύπελλο | AEK F.C.



