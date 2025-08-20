Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι στη Νέα Σμύρνη - «Σφραγίζονται» τα τελευταία εισιτήρια - Το πρόγραμμα

Οnsports Τeam

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζεται στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης, όπου σε μία «μάχη» από τα… παλιά, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Ηρακλή, με στόχο των δύο ομάδων την πρόκριση στη νέα League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και σε άλλα τρία γήπεδα της χώρας, καθώς ο Καμπανιακός θα παίξει κόντρα στην Athens Kallithea, τα Χανιά αντιμετωπίζουν τη Μαρκό, ενώ η Ελλάς Σύρου κοντράρεται με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Το πρόγραμμα της Α' φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας:

Δευτέρα 18 Αυγούστου

Μακεδονικός - Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη 19 Αυγούστου

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος 0-4

17:00 Καλαμάτα - ΑΕΛ 1-2

17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά 1-1 (2-3 πεν.)

17:00 Αιγάλεω - Παναργειακός 1-1 (6-5 πεν.)

17:00 Καβάλα - Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 πεν.)

Τετάρτη 20 Αυγούστου

17:00 Καμπανιακός - Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος - ΠΟΤ Ηρακλής (CosmoteSport1HD)

17:00 Χανιά - Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

Οι ομάδες που προκριθεί στη League Phase: