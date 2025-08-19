Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κύπελλο Ελλάδας: Με ανατροπή στην Καλαμάτα πέρασε στη League Phase η ΑΕΛ
Οnsports Τeam 19 Αυγούστου 2025, 19:11
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με ανατροπή στην Καλαμάτα πέρασε στη League Phase η ΑΕΛ

Μολονότι βρέθηκε να χάνει στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ έκανε την ανατροπή στην Καλαμάτα, νίκησε 2-1 και προκρίθηκε στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «βυσσινί» ήταν οι νικητές στο «μεγάλο» σημερινό (19/08) ματς στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η Καλαματά προηγήθηκε με τον Παμλίδη στο 33ο λεπτό, αλλά η ΑΕΛ έφερε… τούμπα το ματς μετά την ανάπαυλα. Ο αρχηγός της ομάδας της Λάρισας, Σοφιάν Τσάκλα ισοφάρισε με κεφαλιά 53’, με τον Μούργο να κάνει την ολική ανατροπή στο 77ο λεπτό.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σίλα, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσόρνομαζ (69′ Λεμονής), Τσέλιος (58′ Μάντζης), Μπονέτο (69′ Φριμπόνγκ), Μορέιρα (83′ Γκάμα), Παμλίδης (83′ Κωτσόπουλος).
ΑΕΛ: Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς (46′ Κοσονού), Γκρόζος (60′ Βαρσάμης), Φερίγκρα (74′ Παντελάκης), Τσάκλα, Ατανάσοβ, Στάικος, Μούργος, Γκαράτε (60′ Γκιούσης), Τούπτα.

Καλαμάτα - ΑΕΛ 1-2 | HL



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
«Πεταξε» στη βροχή ο Εμμανουήλ Καραλής: Θρίαμβος στο Diamond League με νέο άλμα πάνω από τα 6 μέτρα!
15 λεπτά πριν «Πεταξε» στη βροχή ο Εμμανουήλ Καραλής: Θρίαμβος στο Diamond League με νέο άλμα πάνω από τα 6 μέτρα!
SUPER LEAGUE
Μετάγραφες, Super League: Ο Διούδης υπογράφει στην ΑΕΛ μέχρι το 2027
39 λεπτά πριν Μετάγραφες, Super League: Ο Διούδης υπογράφει στην ΑΕΛ μέχρι το 2027
EUROBASKET
Εθνική Ελλάδας: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάλεσε τον κόσμο στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις (βίντεο)
1 ώρα πριν Εθνική Ελλάδας: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάλεσε τον κόσμο στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις (βίντεο)
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Η Καβάλα έκανε την έκπληξη κόντρα στον Πανσερραϊκό, εύκολα ο Βόλος τον… μισό ΠΑΣ
2 ώρες πριν Κύπελλο Ελλάδας: Η Καβάλα έκανε την έκπληξη κόντρα στον Πανσερραϊκό, εύκολα ο Βόλος τον… μισό ΠΑΣ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved