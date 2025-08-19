Κύπελλο Ελλάδας: Με ανατροπή στην Καλαμάτα πέρασε στη League Phase η ΑΕΛ

Οnsports Τeam

Μολονότι βρέθηκε να χάνει στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ έκανε την ανατροπή στην Καλαμάτα, νίκησε 2-1 και προκρίθηκε στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «βυσσινί» ήταν οι νικητές στο «μεγάλο» σημερινό (19/08) ματς στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η Καλαματά προηγήθηκε με τον Παμλίδη στο 33ο λεπτό, αλλά η ΑΕΛ έφερε… τούμπα το ματς μετά την ανάπαυλα. Ο αρχηγός της ομάδας της Λάρισας, Σοφιάν Τσάκλα ισοφάρισε με κεφαλιά 53’, με τον Μούργο να κάνει την ολική ανατροπή στο 77ο λεπτό.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Σίλα, Σπυράκος, Οικονόμου, Τσόρνομαζ (69′ Λεμονής), Τσέλιος (58′ Μάντζης), Μπονέτο (69′ Φριμπόνγκ), Μορέιρα (83′ Γκάμα), Παμλίδης (83′ Κωτσόπουλος).

ΑΕΛ: Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Κοβάσεβιτς (46′ Κοσονού), Γκρόζος (60′ Βαρσάμης), Φερίγκρα (74′ Παντελάκης), Τσάκλα, Ατανάσοβ, Στάικος, Μούργος, Γκαράτε (60′ Γκιούσης), Τούπτα.