Κύπελλο Ελλάδας: Στη League Phase με γκολ στο 97ο λεπτό ο Παναιτωλικός – Πέρασε κι ο Λεβαδεικός!
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 18 Αυγούστου 2025, 19:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Στη League Phase με γκολ στο 97ο λεπτό ο Παναιτωλικός – Πέρασε κι ο Λεβαδεικός!

Παναιτωλικός και Λεβαδειακός δυσκολεύτηκαν κόντρα σε Νίκη Βόλου και Μακεδονικό, αλλά κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Τα φαβορί επιβεβαίωσαν τον τίτλο τους στα δύο πρώτα επίσημα ματς της νέας σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Παναιτωλικός κατάφερε να λυγίσει 2-1 τη Νίκη Βόλου, με τέρμα που πέτυχε ο Αγκίρε στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η ομάδα του Αγρινίου, επί της ουσίας, βρήκε γκολ στην τελευταία φάση, αποτρέποντας το να κριθεί η πρόκριση στα πέναλτι. Ο Λούις είχε δώσει το προβάδισμα στο 18ο λεπτό, αλλά οι «σκληροτράχηλοι» γηπεδούχοι βρήκαν γκολ ισοφάρισης με τον Λώλη στο 76’. Τον… τελευταίο λόγο, όμως, τον είπε ο Αγκίρε.

Ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος του Μακεδονικού, αλλά στο τέλος «αγχώθηκε» μέχρι να πάρει τη νίκη. Η ομάδα της Λιβαδειάς προηγήθηκε με τα τέρματα των Λαγιού (78’) και Λιάγκα (86’), αλλά το τέρμα του Νικολάο στο 90’ έδωσε νέο ενδιαφέρον στα λεπτά που απέμεναν.

Το πρόγραμμα της Α' φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας:

Δευτέρα 18 Αυγούστου

  • Μακεδονικός - Λεβαδειακός 1-2
  • Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη 19 Αυγούστου

  • 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος
  • 17:00 Καλαμάτα - ΑΕΛ (CosmoteSport1HD)
  • 17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά
  • 17:00 Αιγάλεω - Παναργειακός
  • 17:00 Καβάλα - Πανσερραϊκός

Τετάρτη 20 Αυγούστου

  • 17:00 Καμπανιακός - Athens Kallithea
  • 17:00 Πανιώνιος - ΠΟΤ Ηρακλής (CosmoteSport1HD)
  • 17:00 Χανιά - Μαρκό
  • 17:15 Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2 | HL



