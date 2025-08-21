Ομάδες

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τον δράστη της επίθεσης στον Σεμένιο
AP
Οnsports Τeam 21 Αυγούστου 2025, 02:22
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε δύο μέρες μετά την επίθεση που δέχτηκε ο Ματίς Τελ της Τότεναμ στο διαδίκτυο, λόγω ενός χαμένου πέναλτι στον τελικό του Σούπερ Καπ κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν

Ο δράστης της ρατσιστικής επίθεσης εις βάρος του Αντουάν Σεμένιο, στην αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ για την 1η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ, τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα του πρωταθλήματος.

Οι Αρχές ενημέρωσαν σήμερα πως στον οπαδό της Λίβερπουλ, ηλικίας 47 ετών, που επιτέθηκε λεκτικά στον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων, επεβλήθη ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα του αγγλικού πρωταθλήματος καθώς και να πλησιάσει σε ακτίνα 1 μιλίου από αυτά.

Με την άμεση κινητοποίηση, αλλά και την αντιμετώπιση του περισταστικού, η Πρέμιερ Λιγκ δείχνει πως δεν θα ανεχθεί τέτοιες συμπεριφορές εντός των αγγλικών γηπέδων. 

Ολόκληρη η αθλητική κοινότητα έσπευσε να καταδικάσει το περιστατικό, με επίσημες ανακοινώσεις.

Το μήνυμα της Λίβερπουλ:



