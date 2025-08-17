Μεταγραφές: Η Πάφος έσβησε τη «φωτιά» για Καβάνι, κάνοντας λόγο για «μπαρούφα» και «μαλ…»

AP Photo/Gustavo Garello

Η Πάφος διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές που υπάρχουν στην Κύπρο, για προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Έντινσον Καβάνι.

Η απόκτηση του Νταβίντ Λουίζ δημιούργησε προσδοκίες για νέες «βόμβες» από την Πρωταθλήτρια Κύπρου.

Στην Κύπρο έγιναν αναφορές ότι η Πάφος πάει για νέο «μπαμ», αυτή τη φορά με τον Έντινσον Καβάνι, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα υπήρξε κατηγορηματική διάψευση.

O Γενικού Διευθυντή της κυπριακής ΠΑΕ, Χάρης Θεοχάρους, σε ανάρτηση του στα social media έκανε λόγο για «μπαρούφα» και «μαλ…» τα όσα αναφέρονται για τον Ουρουγουανό επιθετικό.

Συγκεκριμένα, ο Θεοχάρους έγραψε: «Μια γενική σκέψη για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου αποτελείται από πολλούς παράγοντες: προπονητές, ποδοσφαιριστές, υπαλλήλους ομάδων, διοικητικούς παράγοντες, δημοσιογράφους και άλλους. Όταν κάποιος από αυτούς κάνει λάθος, συνήθως απολογείται ή του ασκείται κριτική, ακόμα και σκληρή επίθεση. Όταν όμως κάποιος «ξεφουρνίσει» μια μπαρούφα, τι γίνεται; Απλώς περιμένουμε την επόμενη είδηση να σκεπάσει τη μ……, που τελικά δεν είχε ίχνος αλήθειας; Κι όλα αυτά περνάνε σαν να μη συνέβη τίποτα… Λίγη περισσότερη σοβαρότητα, κύριοι»