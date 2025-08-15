Ομάδες

Πρεμιέρα στη La Liga με γκάφα τερματοφύλακα και «δώρο» το πρώτο γκολ
Onsports Team 15 Αυγούστου 2025, 21:28
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρεμιέρα στη La Liga με γκάφα τερματοφύλακα και «δώρο» το πρώτο γκολ

Τεράστιο λάθος από τον γκολκίπερ της Τζιρόνα στην πρεμιέρα του Ισπανικού πρωταθλήματος και το πρώτο γκολ της σεζόν ήρθε με την… υπογραφή της γκάφας του.

Ο Ντε Φρούτος είναι ο πρώτος παίκτης που σκόραρε στο πρωτάθλημα της Ισπανίας για το 2025-26. Ο παίκτης της Ράγιο Βαγεκάνο στο 18’ της αναμέτρησης στην έδρα της Τζιρόνα, άνοιξε το σκορ. «Ξετυλίγοντας» ένα ανέλπιστο δώρο.

Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Γκαζανίνγκα, «πάγωσε» ενώ έπρεπε να κοντρολάει ή να διώξει την μπάλα με τα πόδια. Αυτή έφυγε και πήγε στον αντίπαλό του και μέχρι να επιστρέψει στο τέρμα, το μόνο που κατόρθωσε ήταν να μπει με αυτή στα δίχτυα.

Πρώτο γκολ στη La Liga με blooper του πορτιέρε της Τζιρόνα. Σα να μην έφτανε αυτό στον τερματοφύλακα των Καταλανών, στο 43' έκανε πέναλτι (ξανά στον Ντε Φρούτος) και αποβλήθηκε! Σε μια μέρα που δεδομένα θα θέλει να διαγράψει απ' τη μνήμη του. 



