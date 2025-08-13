Μήνυμα στον τελικό UEFA Super Cup: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά και πολίτες»

Onsports Team

Στο σημείο που παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα, υπήρχε μήνυμα της UEFA κατά των σκοτωμών παιδιών και αμάχων πολιτών.

Η UEFA έχει δεχτεί έντονη κριτική αναφορικά με το γεγονός πως δεν αποκλείει τις ομάδες του Ισραήλ απ’ τις διοργανώσεις της. Προ ημερών ο Μοχάμεντ Σαλάχ ανοιχτά τα έβαλε με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, με αφορμή το θάνατο παλαίμαχου Παλαιστίνιου ποδοσφαιριστή, την ώρα που περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια.

Για το λόγο αυτό, η UEFA φρόντισε να στείλει μήνυμα μέσω του τελικού Super Cup στο «Φρίουλι». Πριν τη σέντρα, υπήρξε διπλή αναφορά σε τεράστια πανό στον αγωνιστικό χώρο. Δίχως να ξεκαθαρίζεται σε ποιον απευθύνεται, το διπλό μήνυμα ανέφερε:

«Stop killing children, stop killing civilians». (σ.σ. Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες).