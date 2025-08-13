Ομάδες

Ο Τριάντης είπε όχι στους Αυστραλούς και επέλεξε Εθνική Ελλάδας
Onsports Team 13 Αυγούστου 2025, 16:16
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Τριάντης είπε όχι στους Αυστραλούς και επέλεξε Εθνική Ελλάδας

Κι άλλος Έλληνας ομογενής ψηφίζει γαλανόλευκη, παρά την πίεση που δεχόταν από τη χώρα που γεννήθηκε, με τον Νεκτάριο Τριάντη να είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με την Εθνική ομάδα.

Ο Νεκτάριος Τριάντης ανήκει στη Σάντερλαντ. Τον περασμένο 1,5 χρόνο έπαιξε στη Χιμπέρνιαν με τη μορφή δανεισμού. Αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια στη θέση του κεντρικού αμυντικού και του αμυντικού χαφ. Ο 22χρονος είναι σημαντικό ταλέντο. Γεννημένος στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, με Ελληνική καταγωγή όπως μαρτυρά και το όνομά του.

Είχε φορέσει τη φανέλα των «καγκουρό» στις μικρές Εθνικές ομάδες και τώρα ήρθε η ώρα να πάρει τη μεγάλη απόφαση: Σε επίπεδο ανδρών θα αγωνιστεί με την Ελλάδα! Οι προσπάθειες της ΕΠΟ έφεραν αποτέλεσμα και η καρδιά του νεαρού διάλεξε γαλανόλευκα!

Όλα αυτά παρά την πίεση που δεχόταν από τους Αυστραλούς, για να επιλέξει τη δική τους Εθνική ομάδα. Κάτι που τελικά δεν έκανε, παρότι γεννημένος στη χώρα της Ωκεανίας.

Μάλιστα «έτρεξαν» ήδη και οι διαδικασίες με τον ποδοσφαιριστή να αποκτά και τυπικά την ελληνική υπηκοότητα. Αυτό που αναμένεται πλέον, είναι να συμπεριληφθεί στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και να κάνει το ντεμπούτο του με τη χώρα που επέλεξε να αγωνίζεται στο υπόλοιπο της καριέρας του.

 

 



