Η FIFA αλλάζει τα δεδομένα: Απαγορεύει τους δανεισμούς παικτών μεταξύ συλλόγων με τον ίδιο ιδιοκτήτη

Σε μια πολύ σημαντική αλλαγή στους κανονισμούς προχωράει η FIFA, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει το καθεστώς της πολυϊδιοκτησίας στο ποδόσφαιρο.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επιβεβαίωσε ότι πλέον απαγορεύεται ο δανεισμός ποδοσφαιριστών μεταξύ συλλόγων που ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο.

Είναι άλλη μια κίνηση που κάνει η FIFA, η οποία έχει ήδη θεσπίσει κι άλλα όρια, όπως ότι ένας σύλλογος μπορεί να δανείσει έως και έξι επαγγελματίες παίκτες και δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έξι δανεικούς στην ομάδα.

Οι τελευταίες εξελίξεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Eagle Football Group, η οποία αντιμετωπίζει διαμάχες μεταξύ της Μποταφόγκο και της Λιόν σχετικά με «εσωτερικές μεταγραφές», έκανε την Παγκόσμια Ομοσπονδία να προχωρήσει σε περαιτέρω περιορισμούς.

Η τελευταία απόφαση της FIFA επηρεάζει «γίγαντες» που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο όπως η City Football Group, η Eagle, η Red Bull, η Grupo Pachuca και, προηγουμένως, η 777 Partners. Οι συγκεκριμένοι όμιλοι έχουν δημιουργήσει δίκτυα συλλόγων σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ηπείρους, χρησιμοποιώντας τους δανεισμούς παικτών ως εσωτερικό εργαλείο βελτιστοποίησης. Να θυμίσουμε ότι στο ίδιο καθεστώς βρίσκεται κι ο Ολυμπιακός μαζί με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε, με τους τρεις συλλόγους να είναι ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η εξειδικευμένη σε αυτά τα θέματα ιστοσελίδα της Αργεντινής, «Marketing Registrado» αναφέρει ότι στόχος της FIFA είναι να αποτραπεί η «εσωτερική αγορά» που αναπτύσσεται εντός αυτών των συλλόγων, να ενθαρρυνθούν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια και να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στην εργασία για τους ποδοσφαιριστές, αποτρέποντας τη μονοπώληση των ταλέντων από μια ενιαία εταιρική δομή.

Το συγκεκριμένο θέμα, βέβαια, ξεπερνάει το ποδόσφαιρο, καθώς υπάρχουν όμιλοι όπως η Kroenke Sports & Entertainment, η οποία είναι ιδιοκτήτρια συλλόγων στο NFL, το NBA, το NHL, το MLS και της Άρσεναλ. Επίσης, η Fenway Sports Group, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της Λίβερπουλ, των Μπόστον Ρεντ Σοξ (MLB) και των Πίτσμποργκ Πένγκουις (NHL). Οι συγκεκριμένοι όμιλοι έχουν δημιουργήσει εμπορικές και αθλητικές συνέργειες, αλλά όπως αναφέρει και το σχετικό δημοσίευμα «και ερωτήματα σχετικά με τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα των αγώνων».