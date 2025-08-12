Ομάδες

Η Euroleague βάζει τον Χολμς στο κλίμα: «Θα μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι, γνωστό ως ΟΑΚΑ»
INTIME SPORTS
Onsports team 12 Αυγούστου 2025, 18:38
EUROLEAGUE

Η Euroleague βάζει τον Χολμς στο κλίμα: «Θα μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι, γνωστό ως ΟΑΚΑ»

Η μητέρα του Ρισόν Χολμς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την μεταγραφή του γιού της στον Παναθηναϊκό AKTOR κι η Euroleague πήρε την… πάσα και παρουσίασε τι θα συναντήσει ο Αμερικανός ψηλός κι η οικογένεια του στο ΟΑΚΑ.

Ο Ρισόν Χολμς έφτασε πριν λίγες ημέρες στην Ελλάδα κι ήταν εμφανώς ενθουσιασμένος για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Τον ίδιο ενθουσιασμό μοιράστηκε στα social media κι η μητέρα του Αμερικανού σέντερ, Λιντέσια Χολμς, η οποία σε ανάρτηση της στο Twitter, ανέφερε ότι: «Ο γιος μου θα φέρει την καταιγίδα στην EuroLeague. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά η EuroLeague δεν θα είναι ίδια. Η οικογένειά μου είναι ενθουσιασμένοι για αυτό το κεφάλαιο στη ζωή του. Πάμε Παναθηναϊκέ».

Η Euroleague υποδέχθηκε το συγκεκριμένο ποστ ως μια πολύ ωραία… πάσα και φρόντισε να βάλει την ίδια και τον γιο της στο κλίμα με ένα εντυπωσιακό βίντεο με τους φίλους του Παναθηναϊκού να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ!

«Θα φέρει την καταιγίδα, αλλά θα βιώσει και μια διαφορετική (καταιγίδα). Πρόκειται να μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι γνωστό ως ΟΑΚΑ», ήταν το σχόλιο με το οποίο συνόδευσε το βίντεο.



