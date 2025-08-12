Κριστιάνο Ρονάλντο: Έκανε πρόταση γάμου στη Χεορχίνα με δαχτυλίδι που… βγάζει μάτι!

Onsports Team

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το πήρε απόφαση και παντρεύεται την αγαπημένη του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, στην οποία έκανε πρόταση με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο.

Μετά από αρκετά χρόνια κοινής πορείας, ο «CR7» πήρε τη μεγάλη απόφαση και θα περάσει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Την είδηση γνωστοποίησε η Χεορχίνα, η οποία «ανέβασε» στο Instagram μια φωτογραφία με το (τουλάχιστον) εκθαμβωτικό μονόπετρο που της πήρε ο Πορτογάλος «σταρ» για να της κάνει την πρόταση.

Η μέλλουσα σύζυγος του Κριστιάνο Ρονάλντο συνόδευσε την εικόνα με τη φράση: «Ναι, θέλω. Σε αυτή και σε όλες τις ζωές μου».