Εντυπωσιασμένος ο Σον απ’ την ευγένεια των φιλάθλων στο MLS

Onsports Team

Ντεμπούτο εκτός έδρας έκανε ο Νοτιοκορεάτης άσος και έμεινε άναυδος με τον τρόπο που τον υποδέχτηκε ο κόσμος.

Ο Σον Χέουνγκ-μιν είπε ότι δεν είχε ξαναζήσει τόσο φιλόξενη ατμόσφαιρα σε εκτός έδρας αγώνα, μετά το ντεμπούτο του στο Major League Soccer με τους Λος Άντζελες εναντίον των Σικάγο Φάιρ. Τον υποδέχτηκε ένα κατάμεστο πλήθος στο στάδιο SeatGeek στο Ιλινόις.

Ο Σον εντάχθηκε στην LAFC με μια μεταγραφή-ρεκόρ, μετά από μια 10ετή θητεία στην Τότεναμ, με την φανέλα της οποίας σημείωσε 173 γκολ και «μοίρασε» 101 ασίστ σε 454 εμφανίσεις και την οδήγησε στο πρώτο της τρόπαιο μετά από 17 χρόνια, κερδίζοντας τον τίτλο του Europa League τον Μάιο.

Ο 33χρονος αρχηγός της εθνικής Νότιας Κορέας έκανε ένα επιτυχημένο ντεμπούτο με τα μαύρα και χρυσά χρώματα, κερδίζοντας ένα πέναλτι για να χαρίσει την ισοπαλία (2-2) στην ομάδα του.

«Ήταν μια συναρπαστική περίοδος για μια ολόκληρη εβδομάδα που εντάχθηκα στην LAFC», δήλωσε ο Σον στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Υπήρχε μόνο ένα πράγμα που ήθελα να κάνω, νομίζω ότι ήταν φανταστικό. Το αποτέλεσμα είναι λίγο απογοητευτικό, γιατί νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε πάρει τους τρεις βαθμούς, αλλά γενικά νομίζω ότι είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Το απήλαυσα πραγματικά. Ποτέ δεν το είχες αυτό στα εκτός έδρας παιχνίδια στην Premier League. Όταν έπαιζα σε εκτός έδρας γήπεδα, πάντα με αποδοκίμαζαν και πάντα αποδοκίμαζαν τους παίκτες. Αλλά ήταν ωραίο να βλέπεις τον κόσμο να γιορτάζει, τον κόσμο να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο. Θέλω να τα πάω καλά για το MLS γιατί ήλθα εδώ για να κάνω αυτό το πρωτάθλημα μεγάλο».