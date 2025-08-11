Ομάδες

UEFA: Πρόστιμο για Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ, λόγω ζητημάτων αντιντόπινγκ
Onsports Team 11 Αυγούστου 2025, 11:48
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Πρόστιμο για Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ, λόγω ζητημάτων αντιντόπινγκ

Οι δύο παίκτες άργησαν να εμφανιστούν σε έλεγχο και έτσι τιμωρήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία.

Η UEFA τιμώρησε τους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 5.000 ευρώ τον καθένα για παραβίαση των κανονισμών αντιντόπινγκ μετά τον τελευταίο αγώνα της Μπαρτσελόνα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Κρίθηκε-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca- ότι οι δύο παίκτες δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Ελέγχου Ντόπινγκ (Άρθρο 21.8) και δεν παρουσιάστηκαν αμέσως στο Σημείο Ελέγχου (Άρθρο 21.10(α)), όπως απαιτείται από τους κανονισμούς.

Επίσης ο Χάνσι Φλικ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ και αποκλεισμό ενός αγώνα από τις διοργανώσεις συλλόγων της UEFA για παραβίαση των γενικών αρχών δεοντολογίας (Άρθρο 11(1) του Κανονισμού) και παραβίαση των βασικών κανόνων αξιοπρεπούς δεοντολογίας (Άρθρο 11(2)(β) του Κανονισμού).

Ανάλογη ποινή επιβλήθηκε και στον βοηθό του Μάρκους Σοργκ, για τους ίδιους λόγους.



