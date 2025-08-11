Ομάδες

Ρεάλ Μπέτις: Κάταγμα ο Ίσκο, μένει εκτός για αρκετούς μήνες
Onsports Team 11 Αυγούστου 2025, 14:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μπέτις: Κάταγμα ο Ίσκο, μένει εκτός για αρκετούς μήνες

Πάλι άτυχος στάθηκε ο Ισπανός μέσος, που υπέστη κάταγμα στην αριστερή περόνη και θα απουσιάσει τουλάχιστον για τρεις μήνες.

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Ισκο, καθώς ο έμπειρος μέσος της Μπέτις, υπέστη νέο κάταγμα στην αριστερή περόνη και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο της Ανδαλουσίας.

Ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος επέστρεψε στην εθνική ομάδα της Ισπανίας σε ηλικία 33 ετών τον περασμένο Ιούνιο, τραυματίσθηκε κατά την διάρκεια του φιλικού αγώνα εναντίον της Μάλαγα. Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν «ένα νέο κάταγμα χωρίς μετατόπιση του μεσαίου τρίτου της αριστερής περόνης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ισκο έλειψε πέρυσι για αρκετούς μήνες, καθώς υπέστη τον ίδιο τραυματισμό, πριν επιστρέψει στην καλύτερη φόρμα του την περασμένη σεζόν.

 



