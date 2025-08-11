ΝΒΑ: Νέο συμβόλαιο για τον Τζο Μαζούλα στους Σέλτικς

Onsports Team

Η ομάδα της Βοστώνης συμφώνησε για νέο συμβόλαιο με τον προπονητή που την επανέφερε στην κορυφή το 2024.

Ο προπονητής Τζο Μαζούλα υπέγραψε πολυετή επέκταση συμβολαίου με τους Μπόστον Σέλτικς. Η ομάδα ανακοίνωσε την υπογραφή, χωρίς να αποκαλύψει τη διάρκεια ή την οικονομική αξία της συμφωνίας. Ο 37χρονος Μαζούλα έχει απολογισμό 182-64 στην κανονική περίοδο και 33-17 στα play off σε τρεις σεζόν με τη Βοστώνη. Οι Σέλτικς κατέκτησαν τον τίτλο του ΝΒΑ το 2024.

Ήταν ο νεότερος προπονητής που κέρδισε τους τελικούς του ΝΒΑ μετά τη σεζόν 1968-69, όταν ο Μπιλ Ράσελ, τότε 35 ετών, οδήγησε τους Σέλτικς στον τίτλο ως παίκτης-προπονητής.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Τζο συμφώνησε να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Σέλτικς», δήλωσε ο πρόεδρος της ομάδας, Μπραντ Στίβενς.