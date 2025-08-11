Παναθηναϊκός: Χρέη Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Τάκης Φύσσας

Οnsports Τeam

Τρίτος Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι από σήμερα ο Τάκης Φύσσας, έπειτα από ανακοίνωση της ομάδας.

Ρόλο στο ΔΣ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποκτά ο Τάκης Φύσσας, καθώς θα αναλάβει χρέη Γ’ Αντιπροέδρου. Με αυτή την ιδιότητα θα εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την είσοδο του κ. Τάκη Φύσσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ από τη θέση του Γ’ Αντιπροέδρου. Εκτός από τα καθήκοντα συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του ποδοσφαιρικού τμήματος και πρέσβη του συλλόγου, ο κ. Φύσσας δύναται να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό στις διεθνείς αθλητικές αρχές και ομοσπονδίες, αλλά και στα συμβούλια ΕΠΟ και Super League.