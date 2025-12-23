Παναθηναϊκός: Στη Βραζιλία ο Τετέ, η απάντηση του για το ενδιαφέρον της Γκρέμιο

INTIME SPORTS

Ο Τετέ βρέθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε για τις γιορτές, με την παρουσία του να τραβά τα βλέμματα λόγω των σεναρίων που τον συνδέουν με την Γκρέμιο.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού έφτασε τα ξημερώματα της Τρίτης στη γενέτειρά του προκειμένου να περάσει τα Χριστούγεννα με την οικογένειά του.

Στο αεροδρόμιο τον περίμεναν αρκετοί δημοσιογράφοι, θέλοντας να αποσπάσουν δηλώσεις σχετικά με το μέλλον του και το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Γκρέμιο.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων, αλλά επέλεξε να μην ανοίξει τα χαρτιά του, κρατώντας χαμηλούς τόνους. Περιορίστηκε σε μια σύντομη και αινιγματική τοποθέτηση, λέγοντας: «Αφήνω τα πάντα στον Πάμπλο (σ.σ. ο εκπρόσωπός του). Είναι μια πολύ ωραία χειρονομία, είμαι πολύ χαρούμενος».